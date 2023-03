Forspoken : le budget du jeu de Square Enix dévoilé

Lancé en début d'année, Forspoken n'aura pas réussi à séduire ni la critique ni les joueurs. Square Enix s'est fait discret quant aux ventes du jeu, affirmant tout de même récemment qu'elles étaient « médiocres ». Et surtout, il a fusionné Luminous Productions, développeur du jeu, avec ses autres équipes.

Il faut dire que Forspoken a visiblement coûté cher, très cher. La scénariste Allison Rymer, qui planche désormais sur un nouveau AAA attendu en 2024 pour un autre studio, indique sur son profil professionnel LinkedIn que Forspoken aurait coûté plus de 100 millions de dollars. Un chiffre qui concerne sans doute le marketing en plus du développement, mais quoi qu'il en soit, Square Enix a misé gros avec son jeu de rôle et d'action, sans réussir à transformer l'essai.

La partie est quand même loin d'être terminée, Forspoken aura droit à un DLC cet été sur PC et PlayStation 5, et pourquoi pas à un portage sur d'autres plateformes comme les Xbox Series X|S quand l'exclusivité consoles sera terminée. Vous pouvez retrouver le jeu à 46,99 € sur Amazon.

