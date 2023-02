Luminous Productions : clap de fin, le studio va fusionner avec Square Enix, mais n'oublie pas Forspoken et son DLC

Le mois dernier est sorti Forspoken, le premier jeu de Luminous Productions, qui n'a hélas pas séduit les foules et dont des améliorations techniques sont attendues prochainement. Le studio avait été ouvert par Square Enix en 2018 avec à sa tête le directeur de Final Fantasy XV, avant qu'il ne quitte son poste et la compagnie. Il faut croire que l'idée de cette entité séparée n'était pas une bonne idée depuis le départ, puisque nous apprenons à présent qu'elle va disparaître à compter du 1er mai 2023 en fusionnant avec Square Enix dans le but de renforcer les capacités du groupe selon le communiqué de presse.

L'équipe a évidemment pris la parole pour évoquer cette nouvelle et ce que cela implique pour Forspoken.

Une mise à jour de Luminous Productions

Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la fusion de Luminous Productions avec Square Enix. À partir du 1er mai, notre talentueuse équipe rejoindra Square Enix pour offrir de nouvelles expériences de jeu innovantes aux joueurs du monde entier.

D'ici là, nous restons entièrement concentrés sur Forspoken. Nous travaillons actuellement sur le correctif annoncé précédemment pour améliorer les performances globales du jeu (nous vous tiendrons bientôt au courant) et le contenu téléchargeable, « In Tanta We Trust », est en bonne voie pour sortir cet été. Merci encore pour votre patience et votre soutien !

Lorsque nous avons créé Luminous Productions en 2018, notre vision était de créer des jeux AAA alliant technologie et talent artistique pour offrir des expériences de jeu complètement nouvelles. Avoir la chance de faire exactement cela a été un rêve devenu réalité. Nous apprécions que vous fassiez ce voyage avec nous et nous sommes impatients de continuer à créer de nouveaux divertissements et expériences au sein de la famille Square Enix.

Sincèrement,

L'équipe de Luminous Productions