Forspoken : le DRM Denuvo déjà retiré par Square Enix

Forspoken est un échec critique et commercial, le développeur Luminous Productions (Final Fantasy XV) a vite été dissous au sein de l'éditeur Square Enix après la sortie du jeu de rôle et d'action. Le titre a petit à petit été oublié, même si un DLC promis avant le lancement est sorti en mai dernier.

Square Enix semble désormais vouloir totalement arrêter les frais, Forspoken vient de se mettre à jour sur Steam afin de retirer Denuvo, le logiciel anti-piratage qui coûte quand même quelques dizaines de milliers de dollars aux éditeurs. Square Enix aura donc utilisé le DRM pendant six mois avant de le retirer, jugeant que le piratage n'influerait plus sur les futures ventes de Forspoken. Le titre a déjà eu droit à une réduction de -50 % lors des derniers soldes d'été sur Steam, moins de six mois après sa sortie donc.

Si jamais Forspoken vous intéresse, de manière légale évidemment, vous pouvez le retrouver à 40,26 € dans sa version PS5 sur Amazon.

