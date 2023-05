Forspoken : Frey et Cinta font la paire dans la bande-annonce de lancement du DLC In Tanta We Trust

Si toute l'attention des joueurs amateurs d'Action-RPG se tourne désormais vers Final Fantasy XVI, qui a déjà eu droit à sa bande-annonce de lancement, Square Enix lance ce vendredi l'extension payante de Forspoken, In Tanta We Trust, avec une vidéo adéquate. Bon, à vrai dire, les possesseurs de l'édition Deluxe peuvent déjà en profiter depuis le 23 mai grâce à un accès anticipé, mais tout le monde peut désormais acheter ce DLC dans les boutiques en ligne au prix de 12,49 €.

Bande-annonce en japonais

Si le précédent aperçu de ce contenu ne vous avait pas encore convaincu, ce trailer de lancement en montre bien plus sur ce voyage dans le passé d'Athia lors duquel Frey va collaborer avec la voix qui l'a appelée, Tanta Cinta, afin de combattre les forces rheddig.

Après avoir rétabli la paix à Athia, Frey continue son aventure en quête d'un moyen de débarrasser définitivement le continent des effets de la Brume. Au détour de ses recherches, elle suit une voix mystérieuse qui l'entraîne dans son passé. Frey en ressort entourée par le chaos et la destruction. Blessée et dégoulinante de sang, elle découvre la sinistre vérité quant à son destin. Athia, pourtant florissante, est entrée en guerre. Mais pourquoi et contre qui ? Accompagnée de Tanta Cinta et d'un nouvel arsenal magique, Frey doit découvrir les réponses à ces questions et sauver Athia une fois de plus... tout en essayant de se sauver elle-même.

Battez-vous aux côtés d'une Tanta

Frey n'affrontera plus jamais les dangers qui l'attendent seule. Vous ferez appel à de nouvelles stratégies de combat et magies pour lancer des combos d'attaques et des capacités de soutien en tandem avec Tanta Cinta, contre la menaçante armée de Rheddah.

La défaite des Rheddig

Revivez la bataille de légende qui a dévasté Athia et poussé les Tantas vers la folie. Après votre réveil dans Visoria, détruite, vous devez repousser l'envahisseur rheddig et tenter de sauver la ville.

Explorez un nouveau paysage captivant

Parcourez le dernier bastion de Visoria alors qu'il commence à succomber à la Brume. Atteignez de nouveaux sommets enivrants dans cet environnement vertical original qui mettra vos compétences de parkour à rude épreuve pour un affrontement final en hauteur.