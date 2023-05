Forspoken : double dose de magie avec Frey et Cinta dans le trailer de gameplay du DLC In Tanta We Trust

Vous ne l'attendez peut-être pas, mais c'est à la fin du mois que sortira l'extension payante de Forspoken, intitulée In Tanta We Trust. Nous avions découvert en mars dernier une première illustration et un synopsis, nous indiquant que Frey joindra ses forces à celles de Cinta lors d'évènements se déroulant dans le passé d'Athia. Square Enix revient donc à la charge ce mardi pour nous parler de ce contenu conçu par feu Luminous Productions, bande-annonce de gameplay à l'appui.

L'expérience des développeurs ayant travaillé sur Final Fantasy XV se ressent clairement dans ces quelques passages où la coopération entre les deux jeunes femmes est mise en avant, sans parler des téléportations de Tanta Cinta et du thème au piano qui va bien avec. Elles auront fort à faire pour combattre les forces des Rheddig et empêcher la destruction d'Athia.

Forspoken: In Tanta We Trust sortira le 26 mai sur PS5 et PC, dont le jeu de base est vendu 42,99 € sur Amazon. Les possesseurs de l'édition numérique Deluxe n'auront pour rappel rien à dépenser de plus.