Forspoken : une date de sortie, un synopsis et un premier visuel dévoilés pour le DLC In Tanta We Trust

Quoi que vous ayez pensé de Forspoken, Square Enix a été déçu des ventes de l'Action-RPG de Luminous Productions, studio qui va cesser d'exister en tant que tel en fusionnant avec le reste des effectifs de la compagnie. Il faut dire qu'il a coûté cher et que les attentes étaient sans doute trop élevées. Les problèmes techniques et autres écueils relevés à la suite de son lancement n'ont sans doute pas aidé, mais le patch 1.1 sorti en début de mois a apporté tout un tas d'améliorations (suivi par un correctif 1.11). Même si le studio ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne, il va nous livrer un ultime contenu sous la forme du DLC In Tanta We Trust, qui se dévoile enfin.

Pour commencer, cette aventure supplémentaire sera disponible à l'achat à compter du 26 mai 2023, les possesseurs de l'édition Deluxe numérique y ayant droit sans frais supplémentaires et avec un accès anticipé de trois jours, dès le 23 mai donc. Une première illustration et un synopsis viennent quant à eux nous en dire plus au sujet de l'histoire qui nous sera contée, faisant office de préquelle. Ainsi, Frey va voyager dans le temps et combattra aux côtés de la Tanta de l'amour, Cinta, avec pour les joueurs de nouveaux pouvoirs à manier.

L’histoire additionnelle Forspoken: In Tanta We Trust est une préquelle du jeu principal et se situe 25 ans avant les évènements de Forspoken. Alors qu’elle poursuit sa quête pour éradiquer une fois pour toutes la Corruption d’Athia, Frey se retrouve à suivre une voix inconnue. Celle-ci la conduit à un lieu qui la transporte mystérieusement à la défaite des Rheddig, la légendaire bataille qui a dévasté Athia et a conduit les Tantas à la folie. Accompagnée par Tanta Cinta et un nouvel ensemble de pouvoirs magiques, Frey doit découvrir la vérité et sauver Athia une nouvelle fois – et par la même occasion, se mettre hors de danger.

Dans le DLC Forspoken: In Tanta We Trust, les joueurs combattront les forces Rheddig aux côtés de Tanta Cinta et utiliseront les nouveaux pouvoirs magiques de Frey pour débloquer de nouvelles techniques de combat et créer des combos dévastateurs inédits. Grâce à son aptitude de parkour magique, les joueurs pourront également explorer les hauteurs d’Athia et découvrir des environnements vertigineux uniques.