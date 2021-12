Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'extension Fatesworn dévoile enfin sa date de sortie et son synopsis en vidéo, quelques visuels partagés

Souvenez-vous, à l'été 2020, lorsque THQ Nordic dévoilait la date de sortie du remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'éditeur annonçait par la même occasion qu'une extension entièrement inédite intitulée Fatesworn était en développement et sortirait en 2021. Nous sommes en décembre et n'avons jusqu'à présent pas eu de nouvelle à son sujet, de quoi laisser penser à un report comme pour bien d'autres projets. Mais non, les développeurs de chez Kaiko sont prêts à lancer ce contenu inédit, dont la sortie est imminente !

Ainsi, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn sera lancé le mardi 14 décembre sur PS4, Xbox One et PC au prix de 19,99 € en tant que DLC. Les joueurs achetant l'édition Fate du jeu de rôle vendue 54,99 € y auront accès sans autre supplément. L'intrigue de ce contenu nous est contée au travers de cette vidéo du jour à la manière d'une représentation théâtrale aux allures de fresque moyenâgeuse et par l'intermédiaire du synopsis ci-dessous. Quelques visuels nous donnent également un aperçu du rendu in-game.

Voyagez dans un tout nouvel environnement d'Amalur rempli de toundras enneigées, de cavernes profondes et d'ennemis perfides, et visitez des villages de montagne et l'ancienne ville lacustre de Crownhold. Maîtrisez le pouvoir instable du Chaos avec un nouvel arbre de compétences non combatives et une classe d'armes et d'armures uniques. En tant que légendaire Fatesworn, vous mènerez une dernière bataille contre les Niskaru et leurs frères du Chaos, alors que les donjons du Chaos générés de manière procédurale transforment chaque région de Kingdoms of Amalur: Reckoning en un champ de bataille potentiel.

Plus concrètement, voici la longue liste de nouveautés à laquelle vous pourrez prétendre en achetant cette extension Fatesworn :

Située dans un tout nouvel environnement appelé Mithros avec des montagnes et un paysage enneigé ;

Affrontez le dieu du Chaos dans une quête principale d'une durée de plus de 6h avec un scénario captivant qui conclut le jeu, mettant en vedette des personnages nouveaux et d'autres sur le retour ;

Le « Chaos » en tant que tout nouveau mécanisme de jeu connecté aux armes, aux ennemis, aux failles et aux portails ;

La limite de niveau est augmentée à 50 ;

Le voyage vous emmène dans 2 ensembles de donjons entièrement nouveaux ;

Entrez dans les Portails du Chaos pour explorer 25 nouveaux donjons du Royaume du Chaos éparpillés à travers le monde de Fatesworn et l'ancien monde ;

De nouveaux ennemis et variantes d'ennemis existants ;

De nouveaux objets d'artisanat pour les armes, gemmes, potions avec de nouveaux réactifs et composants ;

6 nouveaux ensembles d'armures uniques avec des traits très spéciaux et puissants ;

21 armes et boucliers inédits (9 armes du Chaos, 15 uniques) ;

De nouveaux accessoires comme des bagues et des amulettes aux traits puissants ;

Une nouvelle bande-son du compositeur primé Grant Kirkhope ;

Un nouveau commerçant mystérieux vendant des lootboxes d'équipement, offrant une nouvelle façon de compléter des ensembles d'objets rares ;

De nouvelles cartes « twist of fate » ;

Des tonnes de nouvelles quêtes secondaires et de faction à accomplir ;

De nouveaux villages et villes, avec de nouvelles maisons et intérieurs, et bien plus encore.

La version Switch n'est malheureusement pas concernée pour le moment, puisque l'extension ne sortira dessus qu'en 2022.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est vendu sur Amazon à partir de 24,89 € et reste encore disponible quelques jours parmi les jeux proposés aux abonnés au PlayStation Plus.