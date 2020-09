Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, une foudroyante bande-annonce de gameplay pour présenter la Sorcellerie

Maintenant que THQ Nordic est sur sa lancée, il ne s'arrête plus du côté de la diffusion de bandes-annonces de gameplay de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. L'Action-RPG sort en effet dans très peu de temps et l'éditeur a décidé de focaliser chaque vidéo sur l'un des arbres de compétences pouvant être choisis pour décider du destin de notre avatar.

Après nous avoir montré comment aborder une situation d'une manière subtile en assassinant ou tuer de loin nos ennemis, puis une approche bien brutale sans se poser trop de questions, c'est désormais au tour de la magie de s'inviter à la fête. Comme vous pouvez le constater, et contrairement à certains autres jeux du genre, utiliser de puissants sorts n'est pas incompatible avec le corps à corps, le personnage maniant ici un bon gros marteau en plus de balancer de la foudre tel un certain dieu nordique.

Si vous êtes intéressés par Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, il sortira le 8 septembre sur PS4, Xbox One et PC, vendu 32,99 € en édition standard sur Amazon. Une extension baptisée Fatesworn est de son côté en développement, pour un lancement en 2021.