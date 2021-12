Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'extension Fatesworn lancée en vidéo

En début de mois, THQ Nordic dévoilait enfin une date pour la sortie de l'extension Fatesworn de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, annoncée il y a plus d'un an. Bande-annonce narrative sans gameplay, informations en pagaille et quelques visuels in-game accompagnaient la bonne nouvelle. C'est ce mardi 14 décembre que les joueurs peuvent découvrir ce contenu entièrement inédit, qui a donc eu droit à une bande-annonce de lancement nous montrant cette fois des phases de jeu.

Comme l'indique l'éditeur, Fatesworn propose une nouvelle quête principale proposant environ 6 heures de jeu supplémentaire à travers Mithros et le Royaume du Chaos, avec des quêtes, donjons, ennemis et équipements inédits, en plus d'une augmentation du niveau maximal à 50. Grant Kirkhope a lui composé plusieurs nouvelles pistes musicales pour accompagner nos parties.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn est pour rappel vendu 19,99 € ou inclus dans la Fate Edition coûtant elle 54,99 €. Le jeu de base est vendu 20,43 € sur Amazon.