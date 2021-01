Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, le RPG fantastique va faire un détour par la Switch, et il a déjà une date de sortie

Les Royaumes d'Amalur : Reckoning était sorti dans l'ombre de The Elder Scrolls V: Skyrim en 2012, mais avait tout de même réussi à connaître un honorable succès pour une licence originale. THQ Nordic, qui a récupéré les droits de la franchise depuis, a estimé que le RPG méritait encore plus de reconnaissance, et a ainsi sorti un Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sur PC, PS4 et Xbox One en 2020.

L'histoire du jeu de rôle n'est pas terminée, car une extension entièrement inédite appelée Fatesworn est prévue pour cette année. Mais avant cela, c'est une édition Switch qui vient d'être confirmée par un trailer, avec une date de sortie déjà calée au 16 mars 2021. Le contenu sera le même, à savoir tout le jeu de base remis au goût du jour, au même titre que ses DLC The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel et Weapons and Armor.

Le super RPG revient ! Créé par l'auteur à succès R.A. Salvatore, Todd McFarlane, créateur de Spawn, et Ken Rolston, lead game designer d'Elder Scrolls IV: Oblivion, voici Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remastérisé avec des graphismes magnifiques et un gameplay affiné, Re-Reckoning propose du combat RPG intense et personnalisable dans un immense monde de jeu. Découvrez les secrets d'Amalur, de la cité animée de Rathir jusqu'aux immensités de Dalentarth en passant par les profondeurs sinistres des cavernes de Brigand Hall. Sauvez un monde déchiré par une guerre cruelle et contrôlez l'immortalité en tant que premier guerrier à échapper aux griffes de la mort.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais si vous êtes impatients, les autres versions sont disponibles sur Amazon.fr à partir de 21,96 €.