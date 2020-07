Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning tient sa date de sortie, une extension inédite annoncée pour 2021

Les Royaumes d'Amalur : Reckoning, co-production de Big Huge Games et 38 Studios, n'est pas le plus populaire des RPG de son temps, mais il avait tout de même connu un bel accueil à l'époque de sa sortie en 2012. THQ Nordic veut désormais lui donner une nouvelle jeunesse avec Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, une édition remastérisée menée par Kaiko.

Bonne nouvelle, nous n'allons pas devoir attendre longtemps pour mettre la main sur cette réédition prévue sur PC, PS4 et Xbox One. Sa date de sortie est fixée au 8 septembre 2020 à l'international, au doux prix de 39,99 €. Les précommandes sont à présent ouvertes, que ce soit pour l'édition standard ou le collector à 109,99 € déjà présenté.

L'histoire de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ne va cependant pas s'arrêter là. THQ Nordic prévoit en effet une extension entièrement inédite qui va apporter du contenu original à l'expérience ! Elle s'appelle Fatesworn, est prévue pour 2021, mais nous ne savons pas grand-chose de plus sur elle. Elle sera disponible sans frais supplémentaires pour les acheteurs de l'édition collector, mais aussi de la Fate Edition à 54,99 €, qui comprend uniquement le titre et son futur DLC.