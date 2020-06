Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un remaster du jeu de rôle en fuite avec de premiers visuels et déjà une date de sortie

En septembre 2018, THQ Nordic annonçait l'acquisition des droits de la licence Kingdoms of Amalur, ne comportant qu'un seul épisode paru sur la précédente génération, alors édité par Electronic Arts. Pour autant, ressortir le jeu semblait compliqué, comme l'avait expliqué un représentant du géant autrichien, tout le contraire de proposer une suite. Eh bien, il faut croire qu'un accord a été trouvé avec EA, car c'est bien un certain Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning qui est apparu ces dernières heures sur le Microsoft Store !

Visuels à l'appui, que vous pouvez tous retrouver en page suivante, nous apprenons tout ce qu'il y a à savoir à son sujet. Ainsi, cette remastérisation est signée Kaiko, à qui nous devons déjà Darksiders Warmastered Edition et Darksiders II Deathinitive Edition, ou encore le très oubliable Sacred 3, sortira à minima sur Xbox One le 11 août 2020 ! Voici une traduction des informations listées :

Les Royaumes d'Amalur : Reckoning 32,12 € sur Amazon* Description Le RPG à succès revient ! De l'esprit de l'auteur à succès R.A. Salvatore, le créateur de Spawn Todd McFarlane et du lead designer de Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arrive Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Remastérisé avec des visuels époustouflants et un gameplay raffiné, Re-Reckoning offre un combat RPG intense et personnalisable dans un monde de jeu tentaculaire. Découvrez les secrets d'Amalur, de la ville animée de Rathir à la vaste région de Dalentarth aux sinistres donjons des Brigand Hall Caverns. Sauvez un monde déchiré par une guerre vicieuse et contrôlez les clés de l'immortalité en tant que premier guerrier à être ressuscité des mains de la mort. Fonctionnalités Développez le personnage idéal pour le combat le plus intense, en choisissant parmi d'innombrables combinaisons de compétences, capacités, armes et pièces d'armure.

Le système révolutionnaire de Destin vous permet d'évoluer en permanence votre classe de personnage en fonction de votre style de jeu.

Incorporez sans transition des attaques magiques et de mêlée en affrontant des dizaines d'ennemis dans de grandes séquences de combat et achevez-les avec des attaques brutales Fateshift.

Prolongez votre expérience à Amalur avec tous les DLC de la version originale, de Teeth of Naros à Legend of Dead Kel et plus encore !

et plus encore ! Des centaines d'heures de RPG vous attendent ! Voyagez de la ville animée de Rathir à la vaste région de Dalentarth et aux sombres donjons des cavernes Brigand Hall tout en découvrant les secrets d'Amalur !

Explorez des niveaux profonds de savoir dans un univers imprégné de 10 000 ans de fiction créée par l'auteur à succès du New York Times, R.A. Salvatore.

Sauvez un monde déchiré par une guerre vicieuse et contrôlez les clés de l'immortalité en tant que premier guerrier à être ressuscité des mains de la mort.

Explorez un monde de jeu tentaculaire salué comme ayant « plus de contenu que tout jeu solo mérite ! »

Profitez d'innombrables quêtes secondaires riches en intrigues politiques, en romance, en magie sinistre et même en fantaisie - toutes au cœur de la mission principale.

Amélioration de la fidélité graphique dans Re-Reckoning.

La liste des Succès a même fait son apparition du côté d'Exophase, il ne reste donc plus qu'à patienter avant l'officialisation en bonne et due forme de ce Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Si la PS4 et les PC sont sans aucun doute concernées, reste à savoir si un portage Switch suivra.