Kingdoms of Amalur Re-Reckoning officialisé avec une édition collector sur consoles et PC

C'est une bonne surprise qui nous attendait ce matin à notre réveil, à savoir l'annonce en fuite de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, un remaster de l'Action-RPG de 38 Studios et Big Huge Games, édité sur PS3, Xbox 360 et PC par Electronic Arts en 2012. Les droits de la licence sont désormais détenus par THQ Nordic, qui est décidément bien friand des rééditions améliorées, sans doute pour tâter le terrain à moindre coût avant de lancer des suites en chantier.

Après le Microsoft Store, c'est Amazon qui a vendu la mèche juste avant que l'éditeur n'officialise le jeu, en dévoilant une édition collector de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, qui pourra donc être obtenue sur PS4, Xbox One et PC, excluant donc une version Switch de ce remaster. Au programme, les joueurs prêts à débourser 109,99 $ pourront mettre la main sur :

Le jeu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sur PS4, Xbox ou PC ;

sur PS4, Xbox ou PC ; Un CD contenant l'OST ;

Un porte-clés Amalur ;

5 artworks ;

Une statuette d'Alyn Shir de 20,8 cm (hauteur) x 18 cm (largeur) x 14,2 cm (profondeur).

Au passage, le visuel de ce collector sur Xbox One indique que le jeu sera amélioré pour la Xbox One X, sans doute avec un affichage en 4K. Les fiches produits sur PS4 et PC de l'édition standard sont également en ligne, avec un prix tout doux de 39,99 $, pour une sortie prévue le 18 août. Oui, c'est une semaine de plus que la date précédemment indiquée du 11 août, qui a été changée suite à l'officialisation. Bien, maintenant, nous n'attendons plus qu'une chose, une bonne petite bande-annonce pour nous donner envie.