Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : une mise à jour 1.1.1 juste avant la sortie

C'est officiellement demain que Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante vont débarquer sur Nintendo Switch. Ils permettront de découvrir ou redécouvrir l'aventure à Sinnoh dans une version au gameplay modernisé, mais qui restera très fidèle aux originaux de la DS.

Si vous faites partie des chanceux qui ont pu récupérer un exemplaire en avance, vous avez déjà pu installer une mise à jour 1.1.0 qui ajoute du contenu incontournable, comme les fonctionnalités en ligne des Grands Souterrains, du Super Show Concours, de la Salle Union et de la fonction Cadeau Mystère. Vous pouvez dès à présenter télécharger une autre version du logiciel au changelog bien moins complet : le patch 1.1.1, qui « optimise les données de la version 1.1.0 », peut-être pour gagner de la place sur votre disque dur ou améliorer les performances.

Ver. 1.1.1 (lancée le 17 novembre 2021) Optimisation des données de la version 1.1.0.

L'installation du patch sera obligatoire pour profiter des fonctionnalités en ligne. Pour mémoire, une autre mise à jour arrivera plus tard pour amener les options Saluer et Déco Capsule ainsi qu'un nombre de joueurs accru dans la Salle Union, ou encore les échanges via la Station MEM de Féli-Cité et l'accès à la fonction Colisée depuis les Centres Pokémon. Vous pouvez toujours commander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.