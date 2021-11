Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : le Parc Rosa Rugosa et ses légendaires introduit en vidéo, un point sur les mises à jour à venir

C'est la dernière ligne droite avant le lancement de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui a récemment eu droit à un long trailer récapitulatif au Japon et des spots TV. The Pokémon Company avait cependant encore quelques éléments à nous présenter, et il s'agit bien de contenu inédit cette fois, à savoir le Parc Rosa Rugosa.

Il s'agit d'un nouveau lieu ajouté à ces remakes par ILCA, accessible uniquement après avoir battu une première fois la Ligue et être entré au Panthéon. Ici, nous pourrons arpenter diverses zones comportant des grottes. Dans les diverses salles seront présents des socles sur lesquels il faudra placer des tablettes (vous noterez leur forme) pour faire apparaître des créatures légendaires non présentes à Sinnoh en temps normal, mais les conditions d'obtention des tablettes restent un mystère. Évidemment, avec deux versions, il y aura quelques exclusivités, Raikou, Entei, Suicune et Ho-Oh étant présents dans Pokémon Diamant Étincelant, tandis qu'Artikodin, Électhor, Sulfura et Lugia seront dans Pokémon Perle Scintillante.

Deux Pokémon fabuleux sont aussi à l'honneur, Jirachi et Mew, qui nous seront offerts si nous possédons une sauvegarde de Pokémon Épée ou Bouclier pour le premier et une de Pokémon: Let's Go, Pikachu ou Let's Go, Évoli pour le deuxième, et ce en commençant notre partie. Il faudra ensuite s'adresser à un Gentleman ou une Mondaine dans le champ de fleurs situé au sud-ouest de Floraville pour les obtenir. Des visuels sont à retrouver en page suivante, montrant tout cela.

Enfin, il faut croire que les jeux n'ont pas été terminés à temps, car une mise à jour 1.1 va être diffusée dès ce 11 novembre pour activer des fonctionnalités de communication dans les Grands Souterrains et lors du Super Show Concours, de nous rendre au Parc Rosa Rugosa et de recevoir des objets spéciaux via le Cadeau Mystère. En revanche, la Salle Union n'autorisera que deux joueurs au lancement pour le jeu en ligne, il faudra attendre un futur patch pour que davantage de personnes puissent se retrouver en même temps... Le changelog de cette première update est à retrouver ci-dessous :

Ver. 1.1.0 (publiée le 11 novembre 2021) Ajout des Grands Souterrains, du Super Show Concours, de la Salle Union et de la fonction Cadeau Mystère - Profitez des fonctionnalités liées aux modes de communication sans fil local et en ligne dans les Grands Souterrains, le Super Show Concours, la Salle Union et recevez des cadeaux grâce à la fonction Cadeau Mystère.

Ajout de contenu après l'entrée au Panthéon - Certains contenus accessibles après l'entrée au Panthéon, tels que le Parc Rosa Rugosa, sont inclus dans cette mise à jour. Remarque : être entré au Panthéon avant d'avoir téléchargé la mise à jour n'empêche pas d'accéder à ce contenu une fois la mise à jour téléchargée.

- Certains contenus accessibles après l'entrée au Panthéon, tels que le Parc Rosa Rugosa, sont inclus dans cette mise à jour. Remarque : être entré au Panthéon avant d'avoir téléchargé la mise à jour n'empêche pas d'accéder à ce contenu une fois la mise à jour téléchargée.

Ajout de cinématiques et d'animations - Certaines cinématiques et animations sont incluses dans cette mise à jour, telles que la cinématique finale du jeu et l'animation visible à l'écran titre après avoir démarré le jeu.

- Certaines cinématiques et animations sont incluses dans cette mise à jour, telles que la cinématique finale du jeu et l'animation visible à l'écran titre après avoir démarré le jeu. Remarque : la cinématique finale peut être visionnée et ce même si l'entrée au Panthéon a été réalisée avant d'avoir installé la mise à jour. Pour ce faire, entrez une nouvelle fois au Panthéon une fois la mise à jour installée.

Autres modifications et corrections afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Au sujet de la mise à jour prévue après le lancement des jeux - Au jour de la sortie des jeux, jusqu'à deux joueurs peuvent interagir en mode sans fil local ou en ligne dans la Salle Union et utiliser les fonctionnalités « Combattre », « Échanger des Pokémon » et « Échanger des données ». Une mise à jour prévue après le lancement des jeux augmentera le nombre maximum de joueurs et ajoutera les fonctionnalités « Saluer » et « Déco Capsule ». De plus, les échanges via la Station MEM de Féli-Cité et l'accès à la fonction « Colisée » depuis les Centres Pokémon seront également ajoutés grâce à une mise à jour ultérieure.

Pour l'Archipel, la vidéo du jour est un peu différente, puisqu'elle fait également office d'ultime bande-annonce, montrant donc tout un tas d'éléments déjà confirmés.

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont attendus la semaine prochaine, le 19 novembre sur Switch.

