Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante : plusieurs améliorations issues des précédents jeux de retour dans les remakes

Avant le projet inédit au concept original pour la licence, Légendes Pokémon : Arceus, The Pokémon Company va nous proposer une paire de remakes qui jouera la carte de l'esthétique chibi, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Jusqu'à présent, les nouveautés évoquées n'ont pas été nombreuses, avec les Grands Souterrains, le Super Show Concours ou encore une amélioration de la Pokémontre et du Square Paisible. D'autres petites nouveautés non présentes dans les jeux d'origine ont également été ajoutées pour moderniser l'expérience de jeu, comme le rapportent plusieurs rédactions ayant eu droit à une présentation.

Ainsi, selon Polygon, un système de sauvegarde automatique est désormais inclus et peut être désactivé, comme dans Pokémon Épée et Bouclier. De plus, le partage de l'expérience se fait comme dans ces derniers, à savoir que toutes les créatures de notre équipe en recevront, même sans combattre ou participation à une capture. Et une fois de plus, aucune option n'est incluse pour repasser à l'ancien fonctionnement où seules nos créatures actives recevaient de l'XP. En combat, l'efficacité de nos attaques sera à nouveau affichée sans avoir à connaître par cœur la table des types. Pour terminer, il est possible de modifier la composition de notre équipe à tout moment en accédant au stockage sans se rendre à un PC d'un Centre Pokémon.

Vous l'aurez compris, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante s'inscrira donc dans la lignée des jeux parus sur Switch, que cela plaise ou non. Vous pouvez précommander une copie de ces jeux sur Amazon, au prix de 44,49 € l'unité.