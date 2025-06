MindsEye acclamé par des bots ? Face aux accusations, Build a Rocket Boy s'exprime

Si MindsEye fait couler autant d'encre ce mois-ci, c'est parce que le jeu de Leslie Benzies (Grand Theft Auto) et Build a Rocket Boy était très attendu par de nombreux joueurs. Finalement, le jour du lancement, ce fut la douche froide : en plus d'être plutôt banal, le titre souffrait d'énormes problèmes techniques, obligeant même Sony à rembourser les acheteurs sur PS5. Un geste rare de la part du constructeur, qui rappelle le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 sur les consoles d'ancienne génération.

Mais voilà que Mike Channell d'Outside Xbox pose une question qui fait mal sur X/Twitter : « Est-ce que MindsEye paie des bots pour commenter les critiques ? ». Mike partage ainsi deux captures d'écran prises sur Facebook, dans les commentaires du test d'Eurogamer (qui lui a attribué la note de 1/5). Les deux messages, postés par des utilisatrices différentes, sont identiques, à la lettre près. Kirk McKeand de GLHF en a rajouté une couche en partageant une capture d'écran de X/Twitter cette fois, avec là encore des messages très similaires faisant l'apologie de MindsEye et rappelant qu'il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Chose que n'ont même pas réussi à faire les influenceurs sponsorisés sans exploser de rire. Accusé d'utiliser des robots pour faire la promotion de son jeu, Build a Rocket Boy a réagi et a commenté :

Salut à tous les deux, merci pour votre signalement. Je prends une minute pour remettre les pendules à l'heure et réfuter cette information, ainsi que d'autres fausses allégations qui circulent. BARB n'a jamais utilisé de bots et nous n'en utiliserons pas. Nous sommes ravis de voir que les joueurs adorent la dernière mise à jour de MindsEye ! #NoBots

Alors oui, rappelons que les développeurs ont publié des patchs et mises à jour pour améliorer l'aspect technique de MindsEye, désormais un peu moins cassé. Mais difficile de ne pas voir dans ces captures d'écran des bots promouvoir le jeu, reste à savoir s'ils ont été commandés par Build a Rocket Boy, l'éditeur IO Interactive ou des personnes tierces qui veulent absolument que MindsEye se vendent bien.

Les joueurs n'ont pas manqué de souligné l'ironie de la situation. Avant le lancement, le cofondateur du studio Mark Gerhard affirmait que Rockstar avait payé les vidéastes qui avaient réalisé des aperçus négatifs de MindsEye. Si vous êtes motivés, le jeu est disponible à partir de 49,97 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.