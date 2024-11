Gagner des cryptomonnaies sans trader, c'est possible et pas si compliqué

La valeur du Bitcoin a plus que doublé depuis le début de l’année et l’élection de Donald Trump début novembre lui a donné un coup de fouet qui l’a amenée à de nouveaux records, jusqu’à frôler les 100 000 dollars.

Derrière, les autres cryptomonnaies ne sont pas en reste et profitent de l’actuelle phase de hausse rapide. Avec la démocratisation progressive du secteur crypto, il est devenu très facile d’acheter des monnaies virtuelles et de commencer à trader sur différentes plates-formes d’échange.

Mais il reste possible d’obtenir des cryptomonnaies d’autres manières. La plus évidente (mais pas la plus facile) reste de miner soi-même des cryptomonnaies, mais, à moins d’avoir de la chance et de résoudre un bloc donnant droit à une récompense, cela demande des ressources matérielles importantes et un minimum de connaissances.

Il est possible de contourner cette difficulté en devenant acteur de staking en contribuant à valider les transactions de la blockchain, comme dans le cas de la chaîne Ethereum fonctionnant désormais en proof-of-stake (preuve d’enjeu), mais cela demande un investissement de départ et donc de bien réfléchir le projet en amont.

Jouer pour gagner des cryptomonnaies

D’autres techniques plus simples passent par le jeu. Certains casinos en ligne proposent de dépenser et gagner des cryptos en utilisant des machines à sous et autres jeux de roulette promettant de remporter des crypto bonus, vous pourrez en trouver de nombreux sur des sites de comparaisons et de tests de casinos en ligne comme https://casinospotfr.com/nouveaux-casinos/.

Le danger ici reste bien sûr de perdre l’ensemble de sa mise et il vaudra mieux anticiper sa stratégie en amont en profitant par exemple de crédits gratuits sans dépôt. Dans tous les cas, il faudra bien étudier le fonctionnement et ne pas se lancer tête baissée en espérant collecter rapidement des monnaies virtuelles.

Une autre option pour gagner des actifs crypto passe par des jeux Web3 de type Play-to-Earn ou P2E dont les récompenses peuvent être de la cryptomonnaie, en fonction du temps passé en jeu et de l’activité des joueurs.

Il existe également différents services, programmes d’affiliation ou concours pouvant donner droit à des récompenses en cryptomonnaies. Vous ne ferez sans doute pas fortune en les obtenant, mais cela peut constituer un point de départ à tenter de faire fructifier ensuite.

Profiter de cadeaux ou monnayer ses services en crypto

Enfin, il existe des opérations de dons de cryptomonnaies, comme les Airdrops Crypto ou les cadeaux offerts sur les réseaux sociaux en fonction du taux d’engagement (suivre un compte, répondre, liker, partager, etc), mais avec le plus souvent une part d'aléatoire sous forme de tirage au sort ou d'objectifs élevés.

Il est plus que recommandé de s’assurer que l’offre est sérieuse et de s’interroger sur les motivations de ces cadeaux. Le nombre d’arnaques va grandissant et la vigilance est plus que jamais de mise, ainsi qu’un minimum de connaissance ou de lecture des documentations, sous peine de mauvaises surprises.

Une dernière option reste de se faire payer en cryptomonnaies pour un travail ou un service rendu. C’est surtout une possibilité pour le travail en freelance qui permet de s’organiser complètement dans cette optique.

Dans tous les cas, mieux vaudra ne pas se lancer à l’aveugle. Le monde des cryptos est vaste et les pièges sont nombreux, d'autant plus que le sujet est à la mode et que beaucoup de monde s'y intéresse sans forcément en connaître les rouages, mais en espérant des gains faciles. Certains traquenards sont évidents, mais d’autres se cachent dans les petites lignes des conditions d’utilisation et des contrats.

Se tenir au courant de l’actualité est un plus pour optimiser les techniques de génération de crypto et en découvrir de nouvelles, ou bien pour se lancer dans un projet prometteur en amont et non en fin de parcours quand il a déjà donné l’essentiel.

Enfin, sécuriser ses comptes et ses fonds reste essentiel. Le vol de crypto est un sport international très lucratif qui peut nécessiter de disposer d’un portefeuille numérique en version physique.