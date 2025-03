Le paiement en cryptomonnaie débarque dans les casinos Partouche

Avec l'exploitation d'une quarantaine de casinos et l'accent sur une diversification, le groupe Partouche convoite une place de leader européen. Le casinotier dispose également d'une filiale Partouche Multiverse lancée en 2022 et ambitionne de devenir un acteur majeur du Web3 décentralisé en s'appuyant sur des technologies blockchain.

Un projet Joker Club a notamment vu le jour et a introduit une collection de NFT avec un total de 8888 images (ou Jokers). Chaque image représente un joker spécifique, sachant que le NFT est assimilable à un certificat de propriété numérique et pour l'authenticité d'un actif numérique.

Les Jokers ont pu servir à l'obtention d'avantages et à l'organisation d'événements physiques. Une idée était de fédérer toute une communauté, en plus de mettre un pied dans l'univers des cryptomonnaies. Une aventure avec les cryptomonnaies qui se poursuit.

Une généralisation du paiement en cryptomonnaie

Le groupe Partouche vient d'annoncer l'arrivée progressive du paiement en cryptomonnaie dans l'ensemble de ses établissements. L'annonce fait suite à une expérimentation menée depuis début janvier 2025 dans le Casino Royal Palm situé à Cannes.

Les clients du Casino Royal Palm ont ainsi la possibilité de régler leurs parties de jeu directement en cryptomonnaie et par le biais de n'importe quel portefeuille numérique (wallet crypto). Reste à se rendre sur une plateforme conviviale pour les cryptomonnaies.

Partouche souligne une conversion immédiate et précise que les montants en cryptomonnaie sont transformés en euros via un partenaire technologique.

Répondre à une demande

Le casinotier assure vouloir répondre à une clientèle internationale toujours plus connectée, et pour « bâtir des ponts entre les lieux physiques et le monde virtuel ». Le paiement en cryptomonnaie au Casino Royal Palm en serait une démonstration.

Si cet écrin luxueux essuie les plâtres, le déploiement dans d'autres établissements est prévu dans les semaines à venir. Aucun calendrier précis toutefois.

Sous l'égide de Partouche Multiverse, le groupe semble par ailleurs fourmiller d'idées autour du Web3 et a sans doute conscience que le succès est loin d'être garanti. Une stratégie qui pourrait cependant porter ses fruits grâce au renouvellement des générations de joueurs.