EVE Frontier : un nouveau spin-off annoncé avec une étonnante technologie

CCP Games cartonne depuis plus de 20 ans avec EVE Online, un jeu massivement multijoueur dans l'espace, qui passionne encore aujourd'hui les amateurs de science-fiction. Des jeux dérivés ont vu le jour, notamment Dust 514 (fermé en 2016...), EVE: Valkyrie (disponible à 22,99 € sur Amazon) et Gunjack en VR ou encore EVE Echoes sur mobiles. Mais le studio dévoile désormais un nouveau jeu.

CCP Games a présenté en vidéo EVE Frontier, qui sera un jeu de survie spatial basé sur « la liberté, le défi et les conséquences de ses choix ». Les joueurs seront propulsés dans le futur, à une époque plus calme, avec une longue stase faisant de vous le dernier espoir de l'humanité. EVE Frontier proposera un monde bac à sable persistant qui évoluera en fonction des choix de la communauté, les joueurs devront « explorer l'univers, exploiter des ressources et se développer, tout en affrontant des IA malveillantes. Les développeurs rajoutent :

Sur un seul et unique serveur, la mort et les opportunités se côtoient en proportions égales. La connaissance, c’est le pouvoir : vos compétences en tant que pilote et vos choix stratégiques déterminent l’issue de chaque rencontre, que vous optiez pour une approche hit-and-run, pour la furtivité ou l’agression totale. Exploitez les ressources naturelles de Frontier pour barder votre vaisseau de nouvelles technologies essentielles vous offrant de nombreuses capacités inédites. Le carburant est crucial pour votre périple, puisqu’il vous permet de poursuivre votre route tout en surmontant ses dangers. Une économie dynamique, complètement dirigée par la communauté, vous permet de créer vos propres monnaies, d’établir des places de marché, d’échanger des ressources, des services et de la réputation dans un environnement complètement ouvert. Pour aider la civilisation à renaître de ses cendres, la plateforme ouverte Smart Assemblies vous permet de construire et programmer des infrastructures spatiales à votre guise. Étendez votre influence avec des postes de défense ou de commerce ainsi que de multiples fonctionnalités différentes, chacune d’entre elles étant dotée d’une couche programmable qui relie le monde de Frontier au monde réel. Développez vos propres idées ou répondez aux besoins de vos semblables : des systèmes de missions aux économies privées, Smart Assemblies est un environnement de développement tiers dont la boîte à outil permet à tous les créateurs et créatrices de construire au-delà du virtuel.

PC Gamer dévoile cependant une information pour le moins intéressante. Le magazine s'est entretenu avec le PDG Hilmar Pétursson, le chef de produit Scott McCabe et le directeur créatif Pavlo Savchuk afin de mieux comprendre ce que sera EVE Frontier. Les joueurs auront le contrôle, encore davantage que dans EVE Online, avec la possibilité de « modifier le code, d'établir une politique monétaire et d'étendre leur portée de manière générale ». Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien grâce à la blockchain, comme l'explique Hilmar Pétursson :

Nous introduisons un peu d'innovations qui s'appellent Smart Assemblies, qui sont en fait des structures dans l'espace qui sont régies par le genre de règles de l'univers. Vous pouvez y intégrer des contrats intelligents, et vous pouvez également intégrer des interfaces utilisateur sous la forme de HTML5.

EVE Frontier utilisera ainsi la blockchain Redstone ainsi que la technologie MUD pour modifier le code du jeu, ce qui a de quoi intriguer les joueurs, mais également rebuter les réfractaires au Web3. CCP Games en est conscient, mais il sait dans quoi il s'embarque :

La technologie, en elle-même, ne peut pas être mauvaise ou maléfique. On peut utiliser une technologie puissante pour faire des choses mauvaises et maléfiques, c’est sûr, mais nous pensons que nous ne le faisons pas. J’invite simplement les gens à jouer et à se faire leur propre opinion.

Hilmar Pétursson rappelle qu'EVE Online se base sur une technologie destinée aux banques et aux logiciels de comptabilité, la grande majorité des joueurs se contentent de jouer au jeu sans se poser la question de la technologie utilisée. Pavlo Savchuk va plus loin encore et affirme qu'EVE Frontier n'est « pas un jeu blockchain, mais un jeu qui utilise la blockchain ». CCP Games a déjà réalisé des tests en interne et les joueurs ont créé leur propre système de tournois in-game, similaire aux tournois d'alliances d'EVE Online, les développeurs ont donc hâte de voir la suite des évènements, notamment du côté de l'économie et de la monnaie virtuelle qui sera utilisée par les joueurs. Les développeurs l'annoncent d'emblée, ils n'interviendront pas pour réguler l'économie d'EVE Frontier, les joueurs pourront ainsi créer leur propre cryptomonnaie et gérer son cours, quitte à lever les frontières entre la monnaie du jeu et les véritables cryptomonnaies.

L'autre avantage de ce fonctionnement avec la blockchain, c'est que CCP Games veut qu'EVE Frontier soit décentralisé pour exister presque éternellement. En donnant les clés du code aux joueurs, ces derniers pourront le faire perdurer aussi longtemps que souhaité, qu'importe si les serveurs du studio ferment. Une idée qui ne se concrétisera pas avant un long moment, les développeurs veulent quand même garder un certain contrôle au début. Quoi qu'il en soit, la promesse d'un véritable MMO novateur est déjà là.

EVE Frontier n'a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez vous inscrire sur le site officiel afin de participer à la quatrième phase de test qui débutera le 27 septembre prochain.