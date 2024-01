Far Cry : un nouveau spin-off en fuite, déjà des infos

Le Pan European Game Information qui classifie les jeux vidéo en Europe vient peut-être de dévoiler avant l'heure le prochain jeu d'Ubisoft dans la franchise Far Cry. Il ne s'agirait pas de Far Cry 7, mais bien d'un spin-off standalone, tirée d'une série animée basée sur un précédent spin-off standalone. Explications.

Le PEGI a en effet listé sur PC Captain Laserhawk Niji Warrior, qui devrait proposer des matchs à mort avec des lasers et de la violence modérée, écopant au passage du PEGI 12. Un jeu avec des achats intégrés, comme des cosmétiques, mais le nom fait évidemment réagir les fans. Captain Laserhawk Niji Warrior devrait évidemment être en lien avec Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, une série Netflix sortie l'année dernière et prenant place dans l'univers de Far Cry 3: Blood Dragon, qui était déjà un spin-off de Far Cry 3.

Pour rappel, une rumeur datant d'il y a un an mentionnait Far Cry 7 mais aussi le Project Maverick, un spin-off multijoueur standalone en Alaska sous forme d'extraction shooter. Avant cela, c'est dans Far Cry 6 directement qu'un QR Code dévoilait un artwork de Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix et une vidéo cartoonesque, possiblement un teaser de ce Captain Laserhawk Niji Warrior.

Pour le moment, Ubisoft n'a pas commenté ce leak, il faudra donc patienter. Vous pouvez retrouver Far Cry 6 à partir de 18,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.