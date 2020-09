Far Cry VR: Dive into Insanity, voilà le nouveau jeu avec Vaas, mais il sera réservé aux salles de réalité virtuelle

Alors que le personnage de Vaas semblait mort et enterré, son doubleur Michael Mando avait laissé entendre qu'il allait reprendre le rôle dans un futur projet. Sauf que quand Far Cry 6 a été annoncé, le personnage ne semblait pas du tout lié à cet univers, malgré certaines théories des fans. Effectivement, Vaas ne sera (normalement) pas présent dans cet épisode, mais plutôt dans un jeu nommé Far Cry VR: Dive into Insanity.

Autant jouer cartes sur tables : il ne s'agit pas d'un jeu VR que vous pourrez apprécier avec votre casque à la maison, mais plutôt d'une expérience réservée aux salles de jeu en réalité virtuelle, à l'instar de Prince of Persia : La Dague du Temps. Elle prendra la forme d'un shooter coopératif jouable jusqu'à 8, pour des parties allant jusqu'à 30 minutes, et prenant donc place dans l'univers de Far Cry 3. Le but sera ici de survivre aux assauts d'un Vaas toujours aussi fou, avant de le défier dans un ultime face-à-face.

Far Cry VR: Dive into Insanity sera jouable à partir de 2021 dans la quarantaine de salles du réseau Hyper Latency, qui possède notamment l'Hypervirtual à Nantes.