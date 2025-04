Far Cry 4 se met à jour sur PS5 avec une grosse amélioration

Far Cry 4 a plus de 10 ans, il reste un très bon jeu de tir en monde ouvert, dans la lignée du cultissime Far Cry 3. Le titre arrivera demain dans le Game Pass, mais c'est sur PlayStation 5 qu'il accueille dès aujourd'hui une mise à jour. Un patch 1.08 vient d'être lancé sur la console de salon de Sony, que rajoute-t-il ?

Eh bien réjouissez-vous, la mise à jour 1.08 permet enfin de jouer à Far Cry 4 à 60 fps sur PlayStation 5. Oui, le titre était jusqu'ici uniquement jouable à 30 images par seconde, un framerate assez classique sur consoles en 2014, mais 11 ans plus tard, les joueurs PS5 peuvent enfin jouir de cette fluidité améliorée. Pour rappel, Far Cry 4 est déjà jouable à 60 fps sur Xbox Series X|S depuis 2021, grâce à la fonctionnalité FPS Boost des consoles de Microsoft.

Si vous voulez redécouvrir Far Cry 4 à 60 images par seconde sur PS5, le jeu est disponible sur PS4 à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

