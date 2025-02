Far Cry New Dawn se met à jour avec une bonne nouveauté pour les PS5 et Xbox Series

Après plus d'une décennie de sorties annuelles ou tous les deux ans, Ubisoft s'est calmé après le lancement de Far Cry 6, dernier épisode à ce jour paru en octobre 2021. Ce n'est pourtant pas l'aventure révolutionnaire à Yara qui nous intéresse à présent, mais son prédécesseur Far Cry New Dawn, le spin-off et suite de FC5 dans un Montana post-apocalyptique, dont les Ravageurs servaient de faction dans XDefiant. En effet, il a eu droit à une mise à jour qui devrait ravir les joueurs sur consoles n'y ayant pas encore touché ou qui comptent retourner à Hope County à l'avenir.

À l'instar d'Assassin's Creed Syndicate en novembre, Far Cry New Dawn bénéficie d'un patch 1.07 permettant de jouer nativement à 60 fps sur les consoles de la génération actuelle, c'est-à-dire les PS5 et Xbox Series X|S. L'annonce a été effectuée juste avant le week-end par l'intermédiaire du compte de support d'Ubisoft sur Twitter / X, bien qu'elle n'était apparemment pas prévue pour l'être de cette manière. La raison est simple, les développeurs ont dû temporairement désactiver le FPS Boost sur les consoles de Microsoft afin que le déploiement puisse s'effectuer sans encombre.

L'éditeur continue donc de prendre soin de son back-catalog et les joueurs n'ont pas hésité à demander en commentaire le même traitement pour d'anciennes productions. Reste à voir ce qui sera de l'ordre du possible. Notez que Far Cry New Dawn arrive ce mardi dans le Game Pass, ce n'est donc pas anodin.

Pour les joueurs PC souhaitant se le procurer, il est actuellement en promotion chez Gamesplanet à seulement 8,49 €.

