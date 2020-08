Prince of Persia : la Dague du Temps, l'escape game en réalité virtuelle s'offre un trailer live-action

Avec la diffusion en mai dernier d'une vidéo pour un certain Prince of Persia: Redemption, projet annulé avant d'avoir été annoncé, l'envie de voir revenir la licence dans nos consoles et PC n'en est que grandissante. Pourtant, il va falloir se contenter de Prince of Persia : la Dague du Temps si vous souhaitez vivre une expérience inédite dans cet univers des mille et une nuits.

Nous vous avions présenté cet escape game en réalité virtuelle en début d'année, qui ne sera donc disponible que dans des locaux spécifiques prévus pour ce type d'activité. Ubisoft a décidé d'en faire la promotion à travers une bande-annonce live-action montrant un groupe de quatre personnes plongées dans un sublime palais oriental, casque VR sur la tête.

Prince of Persia : La Dague du Temps est un escape game en réalité virtuelle dans lequel vous pourrez contrôler le temps. Au sein du jeu, formez des équipes de deux, trois ou quatre et entraidez-vous pour résoudre les différentes énigmes de la Forteresse du Temps. Durant les énigmes, vous serez amené à interagir avec les objets à proximité, à grimper et à user de vos pouvoirs comme le contrôle du temps.

Si vous êtes intéressés, un site spécifiquement dédié à ce genre de contenu vous permettra de trouver une adresse proche de chez vous avec un peu de chance. Et si vous préférez Assassin's Creed, Escape The Lost Pyramid et Beyond Medusa's Gate devraient vous intéresser. Côté jeu vidéo classique, le dernier épisode à ce jour, Prince of Persia : Les Sables oubliés, est disponible en promotion à 8,99 € chez Gamesplanet sur PC.