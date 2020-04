Far Cry : le personnage de Vaas de retour dans un prochain jeu ?

Vaas est l'un des personnages les plus marquants de la saga Far Cry, celui qui a amené la série à faire tourner ses histoires autour de vilains emblématiques. Il est revenu en 2018 dans un Far Cry 3 Classic Edition sur consoles de dernière génération, et était logiquement voué à disparaître ensuite, la licence n'ayant pas pour habitude de réutiliser ses univers.

L'acteur Michael Mando est très attaché au méchant qu'il a incarné, et même façonné aux côtés d'Ubisoft. Actuellement à l'affiche de Better Call Saul, il a organisé un Ask Me Anything sur Reddit pour passer le temps en cette période de confinement, et a été interrogé sur son lien actuel à Vaas. Étrangement, il a laissé entendre qu'il ne l'avait peut-être pas encore totalement abandonné.



Merci beaucoup ! Vaas est mon animal totem - avoir co-créé ce personnage est quelque chose qui me sera toujours cher. Je suis toujours reconnu en Vaas, et je ressens toujours de l'amour pour ce personnage - il me rend très heureux. Qui sait... peut-être que je reprendrai le rôle très bientôt ? : p Merci d'avoir regardé xo

Michael Mando va-t-il réellement reprendre son rôle culte très bientôt, ou lance-t-il une bouteille à la mer à Ubisoft ? Y a-t-il un nouvel épisode canonique le faisant intervenir, un spin-off qui lui est dédié, ou simplement une expérience où il apparaîtra discrètement, à l'instar d'un Tom Clancy's Elite Squad où Sam Fisher avait glissé une tête ? À moins qu'il ne soit au cœur d'un évènement pour un jeu en live service comme For Honor ou Ghost Recon Breakpoint ? Tout est possible, comme le fait que ce petit teasing ne débouche sur rien du tout.