Far Cry 6 : 12 minutes de gameplay dans la peau de Vaas pour le DLC 1 : Folie

En plus de futurs contenus gratuits, Far Cry 6 aura droit à un Season Pass comprenant 3 aventures au gameplay rogue-like se déroulant dans les esprits des grands méchants de Far Cry 3, 4 et 5. Le premier sur la liste sera donc consacré à Vaas Montenegro et sortira donc ce 16 novembre.



IGN a eu la primeur de partager 12 minutes de jeu dans la peau du vilain avant l'heure, histoire de nous faire voir ce qui nous attend dans le DLC 1 : Folie. Nous revivrons donc l'exécution de Vaas par Jason à travers les yeux de notre ennemi, avant de l'incarner dans une aventure non linéaire et rejouable où nous débuterons armés d'un simple pistolet. Nous aurons accès à des objectifs variés, comme collecter les 3 morceaux du couteau Silver Dragon, éliminer Citra Talugmai ou visiter la maison du Dr. Earnhardt, tout en revivant les traumatismes du vilain et survivant à des vagues d'adversaires. Nous en apprendrons donc plus sur le passé de Vaas tout en revisitant des lieux clés de Far Cry 3, du pain béni pour les fans, avec à priori un système de mort subite nous obligeant à recommencer notre partie en cas de défaite.

Le DLC 1 : Folie est compris dans le Season Pass à 39,99 € ou les éditions Gold et Ultimate, vendues à partir de 89,47 € sur Amazon.fr.

