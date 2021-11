Far Cry 6 : une date de sortie précise pour le DLC 1 : Folie avec Vaas de Far Cry 3 jouable

Entre les Insurrections hebdomadaires, les Opérations Spéciales et les missions Rambo, Stranger Things et avec Danny Trejo, Ubisoft a prévu du beau contenu gratuit pour le post-lancement de Far Cry 6. Mais il n'a pas oublié de préparer un Season Pass payant qui donnera accès à 3 aventures rogue-lite permettant d'incarner Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed.

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021

Chacune d'entre elle nous fera découvrir les secrets et les démons intérieurs de ces méchants emblématiques des volets passés, alors que nous débuterons notre mission survie armé d'un pistolet avant de débloquer des armes et compétences par la suite. Mourir et réessayer fera partie intégrante de cette expérience dans la psychée des vilains.

Le DLC 1 : Folie sera consacré à Vaas de Far Cry 3, toujours doublé par Michael Mando, et nous avons désormais sa date de sortie, à savoir le 16 novembre 2021 sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pas de trailer spécifique en vue pour le moment, mais cela ne saurait tarder. Les DLC 2 : Contrôle et DLC 3 : Chute débarqueront eux normalement en janvier et mars 2022.

À part ça, Far Cry 6 est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

