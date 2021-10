Far Cry : un nouveau jeu multijoueur teasé par un QR Code vu dans Far Cry 6 ?

La sortie de Far Cry 6 est prévue pour la fin de semaine, mais certains ont déjà pu mettre la main sur leur exemplaire et parcourir le jeu. C'est le cas du YouTubeur JorRaptor, qui a donc pu enquêter sur l'un des mystères de l'expérience avant tout le monde : la présence de QR Code a plusieurs moments de l'aventure.

Plusieurs liens scannables sont en effet présents sur l'île de Yara, et le vidéaste les a bien évidemment suivis pour savoir à quoi ils menaient. Avec le QR Code présent sur le collier de son compagnon K9000, il a atterri sur un site nous demandant de remettre des bouts d'images en place pour débloquer une illustration inédite de Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, la future série animée produite par Ubisoft et Bobbypills pour Netflix.

L'autre code est lui nettement plus intéressant et renvoie vers une vidéo hébergée chez Ubisoft. Elle dure 6 secondes et est introduite et close par un petit personnage cartoonesque en forme de barillet. Entre ces deux plans, nous pouvons voir une mappemonde sur laquelle figurent 3 pointeurs pouvant symboliser des joueurs, des points de repère associés à des animaux et des sortes de temples, puis un méchant félin en armure qui agresse un homme, avant un retour sur la map tâchée de sang. C'est court, c'est cryptique et cela donne déjà beaucoup d'idées à la communauté.

S'il pourrait s'agir de références aux futurs DLC de Far Cry 6, difficile de voir le lien avec ce qui est prévu dans le Season Pass ou via le contenu gratuit post-lancement, mais qui sait. Les joueurs imaginent déjà qu'il pourrait s'agir d'un teaser pour un futur stand-alone multijoueur, coopératif ou compétitif, en complément de la campagne jouable en solo ou à deux de ce volet. L'éditeur a plusieurs fois vanté son envie de proposer des expériences en ligne potentiellement free-to-play autour de ses plus grosses franchises, une démarche amorcée avec The Division Heartland, xDefiant et peut-être très bientôt Ghost Recon Frontline. Allons-nous avoir prochainement droit à un jeu multijoueur Far Cry ? Affaire à suivre !



