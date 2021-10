Ghost Recon Frontline : un tout nouveau jeu au Vietnam en fuite avant la révélation de ce soir ?

Ubisoft a annoncé qu'il tiendrait un Ghost Recon 20th Anniversary Showcase ce soir à 19h00 sur YouTube, pour parler de l'héritage de la franchise et surtout révéler un tout nouveau projet. Comme souvent dans l'industrie du jeu vidéo, et encore plus du côté d'Ubisoft, un leak ou plutôt une boulette vient peut-être de vendre la mèche avant l'heure.

Un onglet apparu un peu trop tôt sur Ubisoft Connect a en effet mentionné l'arrivée d'une bêta fermée pour un certain Ghost Recon Frontline. Nous n'avons pas pu le constater par nous même, alors gardez à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un fake... La première image du projet montre à priori un cadre moderne, et le titre correspond surtout à un message posté puis supprimé sur Reddit. Ce dernier disait que ce Ghost Recon Frontline serait un FPS développé par Ubisoft Paris se déroulant à notre époque au Vietnam, sans open world, mais avec des niveaux linéaires dotés d'éléments sandbox. Il faudra bien évidemment attendre la révélation de ce soir pour savoir s'il disait vrai.

Pour mémoire, les Wolves de Ghost Recon seront aussi présents dans le free-to-play Tom Clancy's XDefiant. Ghost Recon Breakpoint, qui n'a pas encore tout à fait tiré sa révérence, est lui disponible à partir de 17,00 € sur Amazon.fr.

