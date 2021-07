Tom Clancy's XDefiant : Ubisoft officialise un FPS 6v6 free-to-play avec les factions de Rainbow Six, The Division et Splinter Cell !

Ça y est, Tom Clancy's BattleCat, le jeu mêlant les univers des jeux estampillés Tom Clancy, est une réalité ! Après la promesse d'une annonce hier, il a été officialisé aujourd'hui avec un nom différent de celui colporté par les rumeurs : Tom Clancy's XDefiant. Il s'agit d'un FPS en arène gratuit, développé par Ubisoft San Francisco et mené par Mark Rubin, ancien cadre d'Infinity Ward.

Il y aura quatre classes personnalisables en cours de partie : les Wolves de Rainbow Six faisant office de Défenseur, les Parias et les Nettoyeurs de The Division servant d'Attaquant ou de Soigneur, et Echelon de Splinter Cell pour le soutien et la collecte d'informations. Ils auront tous des équipements, armes, compétences et Ultra modifiables pour une expérience dynamique et complète. Malgré la multiplicité des possibilités offertes par les factions, l'action sera au cœur de ce free-to-play en 6v6, qui sera dans un premier temps jouable sur 10 cartes : 7 en arène jouables en Domination, Ringleader et Téléchargement, et 3 dites linéaires en Escorte et Contrôle de Zone.

Style de jeu personnalisé Personnalisez votre Défiant pour refléter votre style de jeu. Sélectionnez votre faction, vos traits, vos capacités et vos ultras. Choisissez parmi un arsenal des armes principales et secondaires, des accessoires et un appareil pour compléter votre classe. Vous pourrez les modifier au fil du combat afin de vous adapter à un champ de bataille en constante évolution. Des affrontements compétitifs Tom Clancy's XDefiant propose une grande variété d'arènes 6v6 et de modes de jeu linéaires, tels que Domination et Escorte. Ajoutez à cela un grand nombre de cartes conçues spécialement pour l'occasion et chaque défi sera différent des autres. Différentes factions de Défiants L'affrontement des factions des Wolves, Parias, Nettoyeurs et Echelon dans des lieux emblématiques n'est que le début. Nous continuerons d'ajouter de nouvelles factions aux Défiants à mesure que le jeu évolue, en intégrant toute une série de personnages et de capacités tout droit sortis de l'univers de Clancy et plus encore.

Une première phase d'essai fermée sera jouable à partir du 5 août sur PC... aux États-Unis et au Canada. D'autres sont prévues pour plus tard dans d'autres régions du globe, et sur d'autres plateformes : vous pouvez d'ailleurs vous inscrire en choisissant une unique console pour le test via le site officiel. À son lancement officiel à une date inconnue, Tom Clancy's XDefiant sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia et Luna. Déjà à l'œuvre sur Hyper Scape et Tom Clancy's Heartland, Ubisoft espère-t-il tenir un concurrent à Call of Duty: Warzone ?