Tom Clancy's Elite Squad : Ubisoft annonce déjà la fermeture des serveurs

En début de semaine, Ubisoft dévoilait Tom Clancy's XDefiant, un FPS 6v6 free-to-play qui regroupe plusieurs personnages des licences Tom Clancy (Splinter Cell, The Division, Rainbow Six, etc.). Une idée pas si nouvelle, le studio avait déjà lancé l'été dernier Tom Clancy's Elite Squad, un autre free-to-play, mais tactique et sur mobiles.

Malheureusement, la recette n'a ici pas fonctionné et Ubisoft annonce qu'il va fermer les serveurs de Tom Clancy's Elite Squad plus tard dans l'année. Le studio explique dans un communiqué partagé sur le site officiel du jeu que la mise à jour d'aujourd'hui sera la dernière et que les serveurs fermeront le 4 octobre 2021. Ubisoft parle d'une décision difficile, mais inévitable compte tenu de la viabilité du développement de Tom Clancy's Elite Squad. Il remercie tous les joueurs et les invite à jouer un maximum pour atteindre le niveau 70 et débloquer tous les personnages avant la fin de l'aventure, dans quelques mois.

Clairement, Tom Clancy's Elite Squad n'aura pas marqué les esprits, sauf avec sa cinématique d'introduction polémique, croisons les doigts pour qu'Ubisoft apprenne de ses erreurs et que Tom Clancy's XDefiant ne connaisse pas le même sort. Vous pouvez retrouver les romans de Tom Clancy sur Amazon.