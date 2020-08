Tom Clancy's Elite Squad : l'intro du jeu mobile fait scandale, Ubisoft s'exprime

La semaine dernière, Ubisoft a lancé sur l'App Store et le Google Play Store Tom Clancy's Elite Squad, un jeu tactique avec les personnages issus des franchises vidéoludiques estampillées Tom Clancy's, comme Splinter Cell, Ghost Recon ou encor Rainbow Six. Un jeu mobile free-to-play fort classique, mais qui arrive quand même à faire scandale.

Dans la cinématique d'introduction de Tom Clancy's Elite Squad, la vidéo nous explique qu'UMBRA, une organisation secrète voulant dominer le monde, a déclenché une série de protestations aux quatre coins du globe afin d'arriver à ses fins. Son emblème n'est rien d'autre qu'un poing noir serré et levé, qui n'est évidemment pas sans rappeler le symbole du mouvement Black Lives Matter, pour lequel Ubisoft s'était pourtant engagé en juin dernier, et surtout, les manifestations font échos à celles qui ont lieu actuellement outre-Atlantique, suite à la mort de George Floyd puis plus récemment de l'affaire de Jacob Blake, qui s'est fait tirer dans le dos à sept reprises par la police américaine. Les protestations font actuellement rage aux États-Unis, opposant les manifestants du mouvement BLM aux Pro-Trump, avec des morts lors des rassemblements.

Tom Clancy's Elite Squad arrive donc à un très mauvais moment, et son imagerie n'aide vraiment pas à arranger son cas. Suite aux nombreux commentaires négatifs qui ont été partagés sur la Toile, Ubisoft a partagé un communiqué et affirme que le « poing levé » va être retiré du jeu mobile demain sur Android, et lors d'une future mise à jour sur iOS. Tout ça pour un jeu free-to-play très banal, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Disney Heroes: Battle Mode. Les fans de Tom Clancy trouveront leur bonheur dans les romans ou séries sur Amazon.fr plutôt qu'avec ce jeu.