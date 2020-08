Tom Clancy's Elite Squad : le jeu mobile avec les héros d'Ubisoft lancé en vidéo sur iOS et Android

Lors de l'E3 2019, Ubisoft dévoilait Tom Clancy's Elite Squad, un jeu tactique pour mobiles mettant en scène les personnages des jeux sous licence du romancier américain, à l'instar de Ghost Recon, Splinter Cell, The Division ou encore Rainbow Six. Le titre avait refait parler de lui lors de l'Ubisoft Forward, et il est enfin disponible.

Développé par Ubisoft Owlient, Tom Clancy's Elite Squad est présenté comme « un jeu mobile RPG militaire » avec Caveira, Sam Fisher, El Sueño, Montagne ou encore Nomad. Au total, ce sont plus de 70 personnages qui sont disponibles, avec la possibilité de personnaliser leur équipement pour créer la meilleure escouade possible. Outre la Campagne « qui introduit un tout nouveau scénario Tom Clancy's » demandant de sauver le monde, le titre propose du PvP à 5 contre 5 sur des lieux iconiques comme la Base d'Opérations de The Division et La Lavette de Splinter Cell Conviction.

Tom Clancy's Elite Squad est disponible dès maintenant en free-to-play sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android).