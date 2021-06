Far Cry 6 : quid d'un mode Arcade en multijoueur compétitif ou d'un éditeur de cartes ? Ubisoft met les choses au clair

Ce n'est pas forcément pour son éditeur de carte que les joueurs achètent un Far Cry, mais les plus gros fans ont pu s'amuser à créer et partager des niveaux pour du multijoueur compétitif depuis Far Cry 2. L'expérience a été élevée au sommet avec le mode Arcade de Far Cry 5 aux possibilités importantes. Malheureusement, elle ne va pas revenir dans Far Cry 6.

Le couperet est tombé lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, lors de laquelle le game director Alexandre Letendre n'y est pas allé par quatre chemins. En réponse à un membre demandant si l'éditeur de cartes serait de retour, il a répondu que non, il n'y aura pas de mode Arcade, et donc pas de fonctionnalité pour créer ou partager des maps. Et à cette heure, aucun mode multijoueur compétitif n'est prévu, même s'il sera possible de jouer à la campagne en solo.

Non, Arcade ne reviendra pas. Supprimer ce mode de notre plan a été une décision difficile, mais nous a permis de concentrer nos efforts sur la campagne principale, transportant les joueurs au cœur d'une révolution de guérilla des temps modernes.

Au moins, c'est clair : Ubisoft mise tout sur la campagne de Far Cry 6 pour satisfaire la communauté. Nous saurons si le pari est réussi à sa sortie du 7 octobre 2021 : vous pouvez précommander votre exemplaire pour 64,99 € sur Amazon.fr.

