Call of Duty: Black Ops 7, de grosses nouveautés ont fuité et ça ne va pas forcément plaire !

Encore un Call of Duty dans le futur





Activision a officialisé le prochain Call of Duty à la fin du Xbox Games Showcase 2025 au début du mois. L'éditeur ne laisse aucun répit à Treyarch et Raven Software, qui sortiront Call of Duty: Black Ops 7 en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon. Un opus qui mettra en scène l'unité Black Ops, cette fois menée par David Mason en 2035. Oui, encore un Black Ops dans le futur, les fans n'aiment pourtant pas spécialement ce contexte.

De nouveaux modes en fuite !





En attendant d'en savoir davantage de manière officielle cet été, voilà que l'application Xbox Call of Duty dévoile par erreur quatre images avec des informations croustillantes. Comme le relaye CharlieIntel sur X/Twitter, ces visuels, issus d'un playtest interne fermé, montrent un mode Overload (Surcharge) où deux équipes de six joueurs doivent s'affronter pour contrôler un appareil IEM et le livrer jusqu'au camp ennemi plusieurs fois pour marquer des points. Une sorte de mode Capture de Drapeau, mais dans un monde futuriste.

Un autre visuel dévoile le mode Skirmish (Escarmouche) où deux équipes de 20 joueurs s'affrontent sur une large carte pour compléter des objectifs. Il faudra capturer des points d'intérêt, détruire des convois et transmettre des informations précieuses pour marquer des points. Les 40 joueurs pourront utiliser des wingsuits pour contourner les ennemis et atteindre les objectifs avant l'ennemi.

Le retour de l'exosquelette avec son jetpack





Sur ces visuels, nous pouvons égalementapercevoir une sorte de chien robot, inspiré des créations de Boston Dynamics, mais ici équipé de lance-roquettes et d'armes à feu. Sans doute un bonus de série d'élimination ou de points. Sur la même image, un personnage en arrière-plan tire en plongeant sur le côté, l'Omnimouvement devrait faire son retour. Enfin, un personnage est équipé d'un exosquelette, un accessoire équipé d'un jetpack introduit dans Call of Duty: Advanced Warfare et réutilisé dans Call of Duty: Black Ops III, qui ne fait clairement pas l'unanimité auprès des joueurs.

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?





Call of Duty: Black Ops 7 n'a pas encore de date de sortie précise, mais il est attendu sur PC (Steam, Xbox Store, Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, ainsi que dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate, qui coûte pour rappel 53,99 € pour trois mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.