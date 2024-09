Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme, la licence embrasse totalement son aspect romance avec un nouveau spin-off

Au grand désarroi des amateurs de versus fighting, la licence Dead or Alive de Koei Tecmo et Team Ninja est plus morte que vivante ces dernières années. Il faut dire que Dead or Alive 6 a bien tiré sur la corde avec ses pratiques commerciales abusives du côté des DLC, notamment ses quatre Season Pass coûtant chacun bien plus cher que le jeu de base ou la vente de tickets à 1 $ à usage unique pour changer la couleur des cheveux d'un personnage. Depuis avril 2020, la licence est donc au point mort... sauf du côté de ses spin-offs Xtreme centrés de base sur les sports de plage et servant surtout à mettre en avant les combattantes de la saga dans des tenues légères. En parallèle de Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet, le gacha Dead or Alive Xtreme Venus Vacation avait vu le jour en 2017 et continue de faire sa vie, ayant encore récemment accueilli de nouvelles « Venus » comme aime les appeler l'éditeur. À l'occasion du Tokyo Game Show 2024, c'est un spin-off de cette sous-série qui a été introduit, baptisé Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme.

Ce nouveau jeu signé Koei Tecmo et Team Ninja prendra la forme d'une aventure de romance immersive à la première personne et sortira au début de l'année 2025 sur PS5, PS4 et PC via Steam (bloqué régionalement) et DMM GAMES Player, aussi bien au Japon qu'en Asie avec des sous-titres en anglais, comme indiqué sur son site officiel. Vous l'aurez sans doute compris, il y a très peu de chances qu'une version internationale voit le jour, mais il sera donc tout de même possible de l'importer et d'en profiter. Compte tenu du type de cette expérience, c'est parfaitement compréhensible.

Seuls six personnages féminins de DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation seront inclus avec pour commencer Misaki (Minami Tsuda) comme montré dans cette première vidéo teaser. Les cinq autres seront dévoilées à partir du 7 octobre.

Vous trouverez ci-dessous la description du PlayStation Store, que nous avons traduite, et quelques visuels.

Sur cette île, le moment de l'amour. Le tout premier jeu de romance à part entière de la série DEAD OR ALIVE Xtreme, proposant des rencontres romantiques avec six filles mignonnes et charmantes ! Vivez une véritable romance et un sentiment palpitant de proximité ! En tant que chef des îles Vénus, où l'été est éternel, vous interagirez avec les filles que vous y rencontrerez. Votre histoire avec les filles se déroulera en fonction des choix que vous ferez, ce qui entraînera une variété de résultats. La sensation de palpitations provoquée par des gestes désinvoltes, le frisson ressenti lorsque vous vous rapprochez de l'objet de votre amour, l'inquiétude de savoir quelle fille choisir... Êtes-vous prêt à vivre une véritable romance sur les îles de l'été éternel ? Créez des souvenirs lors de rendez-vous spéciaux dans un monde juste pour vous deux ! Avoir de multiples interactions avec chacune des filles vous permettra parfois d'être invité à des rendez-vous. Des visuels magnifiques et vivants et des animations entièrement doublées feront de chaque rendez-vous une expérience agréable, comme si vous étiez tous les deux dans votre propre monde. Le visage souriant d'une fille insouciante, son profil alors qu'elle regarde les vagues de l'océan le soir, ses yeux alors qu'elle vous regarde timidement : chacun de ces moments aléatoires peut être photographié par vous pendant vos rendez-vous ! N'oubliez pas de garder votre photo préférée en souvenir de votre rendez-vous.

Espérons tout de même que Team Ninja finisse par ressortir un jeu de combat à l'avenir.

