Aeon Must Die! : suite au trailer du State of Play, les développeurs annoncent avoir quitté le studio en raison de crunch et défaut de paiement

Hier soir, durant le State of Play, nous avons pu découvrir une bande-annonce de révélation d'un certain Aeon Must Die! édité par Focus Home Interactive et développé par Limestone Games. Vous ne le saviez peut-être pas, mais son annonce remonte en réalité à 2018 avec deux vidéos de son alpha, à retrouver en fin d'article. Cet alléchant beat'em up à la direction artistique unique devrait proposer un gameplay tactique et un système d'alignement digne d'un RPG, modifiant l'intrigue selon nos choix et actions avec la promesse de cinq fins différentes. En effet, le personnage principal est à la fois le héros et le vilain, luttant dans un même corps. Sauf qu'un sacré scandale a éclaté suite à la diffusion de cette vidéo...

Le studio estonien a en effet créé spécialement un compte sur Twitter en partageant le message suivant :

All Aeon Must Die devs quit the studio this week due to crunch and lack of payments, and the trailer was outsourced to artists without contracts. @jasonschreier https://t.co/lmYLy3vRwp pic.twitter.com/ugmKsxhAHb — doom scroller extraordinaire (@calibrono) August 6, 2020

Tous les développeurs d'Aeon Must Die! ont quitté le studio cette semaine en raison de crunch et d'un manque de paiements, et la bande-annonce a été sous-traitée à des artistes sans contrat.

Sur le screenshot, nous pouvons également lire un message d'un certain Erkki Poots :

Cette bande-annonce a été créée avec abus, manipulation et vol. Découvrez la vérité sur le développement de ce jeu ici. Les personnes qui ont travaillé sur chacun de ces plans ne font plus partie de la société détenant les droits de la propriété intellectuelle. Certains n'étaient même pas payés pour leur travail. Cette bande-annonce a un conflit de propriété intellectuelle en attente. La véritable propriété intellectuelle du jeu a été volée aux créateurs par un acte criminel. La réaction finale de l'éditeur face à cette information reste à voir.

Le lien, également partagé en description du compte précédemment évoqué nous mène vers 18 dossiers tous plus accablants les uns les autres, contenant des témoignages des différents employés qui ont donc tous quitté le navire, l'affaire ayant débuté en juin dernier. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, il y en aurait pour des heures, mais si vous maîtrisez la langue anglaise et avez du temps devant vous, n'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir tous les tenants et aboutissants de l'affaire, certains contenus étant actuellement censurés (redacted), afin d'éviter tous problèmes supplémentaires à l'équipe. Ce même contenu a été remis à l'éditeur Focus Home Interactive, dont il sera intéressant d'observer la réponse face à ce scandale. Espérons que la justice donne raison aux développeurs.

Aeon Must Die! est tout de même attendu en 2021 sur PS4 (console vendue sur Amazon à partir de 336,40 €), Xbox One, Switch et PC, bien que tout soit sans doute remis en question désormais.