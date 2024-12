Orcs Must Die! Deathtrap : date de sortie et gameplay pour le jeu de tir et tower defense

Robot Entertainment continue de faire évoluer sa franchise Orcs Must Die!, mais ici, pas de numérotation pour le prochain opus. Le studio a profité du PC Gaming Show: Most Wanted pour dévoiler une nouvelle bande-annonce d'Orcs Must Die! Deathtrap, avec une date de sortie précise.

Orcs Must Die! Deathtrap sera disponible le 28 janvier 2025 sur PC et Xbox Series X|S. Même s'il ne s'appelle pas Orcs Must Die! 4, il s'agira quand même d'un tower defense avec des mécaniques de jeu de tir à la troisième personne, voici une présentation détaillée du titre :

Incarnez un puissant mage de guerre, contrez les attaques des monstres et plongez dans le chaos provoqué par l’extermination des orcs. Les portes du château sont grandes ouvertes et de nouvelles fonctionnalités passionnantes vous attendent, parmi lesquelles :

Un mode coopération à 4 joueurs

Un système de progression approfondi

Des options de construction de type rogue-lite

Des niveaux plus variés et de grands espaces fantastiques à ciel ouvert

Une physique spectaculaire et des morts d’orcs toujours plus ridicules

Une amélioration du système de tir à la troisième personne et des combats de mêlée

Choisissez un rôle parmi les nouveaux mages de guerre disposant chacun d'armes, de capacités, de pièges et d'une personnalité qui leur sont propres. Chaque héros est conçu pour répondre à un style de jeu précis. Ils peuvent agir en solitaire ou collaborer avec d’autres héros pour écraser les orcs d’une multitude de façons.

Parcourez le jeu en solo ou jouez en équipe jusqu'à quatre joueurs ; chaque option prévoyant son lot de défis et de récompenses uniques. Le jeu a été conçu pour s'adapter au nombre de joueurs et ainsi garantir des combats équilibrés et palpitants quelle que soit la configuration.

Affrontez des vagues d'orcs et d'autres créatures hideuses à l’intensité croissante avec des buffs et debuffs aléatoires qui influencent votre héros, vos pièges, vos armes, vos statistiques et les niveaux eux-mêmes. Des facteurs environnementaux tels que la météo et l'heure influencent également les ennemis ainsi que vos possibilités de défense. À mesure que ces buffs et debuffs s'accumuleront, vous pourrez choisir de confronter les hordes grandissantes ou de regagner le cœur du château pour restaurer votre héros, vos armes et vos pièges avant d'affronter un redoutable Général orc dans un combat de boss sans merci.

Prenez part à des combats améliorés où prouesses héroïques et pièges ingénieux se mêlent pour exterminer les orcs comme jamais auparavant. Livrez des combats de mêlée et de tir à la troisième personne à la fois dynamiques et intenses. Exploitez les mécaniques physiques farfelues avec des effets ragdoll exagérés. Régalez-vous en contemplant vos pièges projeter, écraser, trancher et incinérer les orcs pour un spectacle digne de ce nom.

Orcs Must Die! Deathtrap reste fidèle à l'humour, à l'esprit et au charme de la série. Des discussions d'orcs hilarantes aux effets physiques extrêmes qui les enverront valser dans les airs en hurlant, en passant par une bande-son mêlant guitares et percussions : chaque instant du jeu a été imaginé pour faire monter votre niveau d'adrénaline.