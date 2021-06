E3 2021 : Orcs Must Die! 3, l'exclusivité Stadia ne le sera bientôt plus, une date de sortie proche sur PC, PS4 et Xbox One

Les amateurs de la série Orcs Must Die! sont nombreux, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons eu un Orcs Must Die! 3 l'année dernière. Cependant, Google avait réussi à négocier une exclusivité Stadia pour le titre de Robot Entertainment, paru uniquement sur la plateforme de cloud gaming en juillet dernier. Elle ne sera finalement que temporaire, car des portages PS4, Xbox One et PC via Steam viennent d'être officialisés, avec une date de sortie calée au 23 juillet 2021. La bonne nouvelle a été portée au PC Gaming Show de l'E3 2021.

Pour le reste, pas de surprise, l'aventure jouable en solo ou à plusieurs sera la même.

Orcs Must Die! 3 amène le chaos des orques à une échelle inimaginable. En solo ou avec un ami à vos côtés, équipez-vous d'un énorme arsenal de pièges et d'armes. Tranchez, brûlez, balancez et tuez des hordes d'orques répugnants dans ce nouvel épisode tant attendu de la série primée. Dans le dernier opus de la série, War Scenarios, les joueurs affrontent la plus grande armée d'orques jamais assemblée. Des machines de guerre modifiables fourniront la puissance nécessaire pour projeter, transpercer carboniser et désarticuler les abominables envahisseurs. Plus de tout : Orcs Must Die 3 donnera plus de tout ce que les fans adorent des deux premiers jeux et bien plus encore. Plus d'orques, plus de pièges, plus d'armes, plus d'améliorations et un look encore plus beau. Tout est à un cran supérieur.

Nouvelle histoire : jouer une toute nouvelle histoire se déroulant plus de vingt ans après Orcs Must Die! 2, une période où le mage de guerres et la sorcière ont reconstruit l'ordre et formé de nouveaux apprentis.

War Scenarios : tous les nouveaux scénarios de guerre tiennent la promesse d'un jeu à grande échelle telle qu'elle a été présentée pour la première fois dans Orcs Must Die! Affrontez des armées d'orques insurmontables sur les champs de bataille entourant les châteaux. Décimez les vagues d'orques, fortes de centaines de soldats, avant qu'elles ne percent vos remparts et n'écrasent votre faille.

Machines de guerre : vous allez avoir besoin de nouvelles armes de mort et de destruction pour venir à bout de ces hordes. Les machines de guerre sont des pièges à une échelle démesurée. Posez votre méga-piège à bascule et lancez des dizaines d'orques dans les airs. Armez votre lanceur de méga-barils explosifs et libérez la puissance pyrotechnique.

Aucun répit : les légions d'orques continuent d'avancer bien après la fin de l'histoire. Gravez votre nom en lettres de sang dans le tableau des tueurs d'orques grâce aux défis hebdomadaires ou voyez combien de temps vous pouvez tenir dans le mode Sans fin.

Trouvez les Marches à suivre : Orcs Must Die! 3 est livré avec la campagne Drastic Steps et du contenu gratuit, y compris des ennemis volants terrifiants, des gardiens guerriers héroïques et bien sûr encore plus d'outils de destruction des orques !

Scramble pour survivre : le nouveau mode Scramble vous jette dans l'arène contre des orques sans merci dont le niveau de difficulté ne cesse d'évoluer avec des tours de passe-passe de plus en plus fourbes. Mais chaque niveau auquel vous survivrez, vous apportera en récompenses vos propres modificateurs pour combattre.

Et comme vous l'avez lu, le portage est livré avec les mises à jour gratuites et l'extension Drastic Steps sortie en fin d'année dernière.

Lire aussi : Orcs Must Die! 3 : pour le compositeur Phill Boucher « écrire de la musique médiévale/métal, c’était la cerise sur le gâteau ! »