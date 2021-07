GeForce NOW : Orcs Must Die! 3 et 10 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme chaque semaine, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming permettant de jouer en streaming à un tas de titres sur de nombreux appareils. Cette fois, plusieurs nouveautés sont rajoutées au catalogue dès leur lancement, à l'instar de Cris Tales, Warhammer 40,000: Battlesector ou encore Death's Door, mais NVIDIA a décidé de mettre un jeu en avant plus que les autres.

Eh oui, NVIDIA est très content de rajouter dès aujourd'hui Orcs Must Die! 3 dans GeForce NOW, nouveau jeu d'action avec des orcs de Robot Entertainment, dont voici une présentation :

Orcs Must Die! 3 invite les joueurs à profiter d'une nouvelle histoire passionnante qui se déroule 20 ans après le jeu précédent avec de nouveaux personnages. Il met les joueurs au défi de trancher, brûler, lancer, zapper, broyer et tout ce qu’ils peuvent, pour tenir à distance des hordes massives d'orcs sur le champ de bataille dans le but de sécuriser les murs du château et la victoire. Combattez avec un ami ou tuez vos ennemis en solo contre d'énormes armées d'orcs avec les armes et les pièges de votre choix. Participez à des défis hebdomadaires pour voir combien de temps vous pouvez tenir en Endless Mode et inscrire votre nom au classement. Survivez au mode Scramble et affrontez des orcs évolutifs aux surprises sinistres. Enfin, passez à l'étape suivante en affrontant des orcs volants dans les airs.