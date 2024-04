Fallout 5 : pourquoi est-il si long à développer ?

La série live action Fallout d'Amazon Prime a remis la franchise de Bethesda (mais conçue par Black Isle Studios à l'origine) sur le devant de la scène, les spectateurs qui ont dévoré les huit épisodes se sont rués sur les jeux déjà existants comme Fallout 4, Fallout: New Vegas, Fallout Shelter et même Fallout 76, mais tout le monde attend évidemment un nouvel opus inédit.

Fallout 5 a déjà été confirmé par Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif de Bethesda Game Studios, mais le titre n'arrivera qu'après The Elder Scrolls VI, qui n'a pas de date de sortie. Bien évidemment, les joueurs se demandent pourquoi le développement prend autant de temps, le studio design director Emil Pagliarulo a répondu à cette question sur X (ex-Twitter) :

C'est une bonne question. Une question compliquée. Ce n'est pas spécifique à aucun de nos jeux, mais les temps de développement peuvent varier pour diverses raisons. Sur Starfield, nous avons passé beaucoup de temps à mettre à jour et à développer la technologie. Nous avons également fait une pause pour aider sur Fallout 76. En fin de compte, cependant, cela se résume toujours à la ressource la plus importante de toutes : les personnes. Comme toute équipe de développement, nous avons des gens talentueux qui ont besoin de temps pour créer de bonnes choses. Nous ne pouvons donc pas tout faire en même temps. Les scientifiques de l’Institut travaillent d’arrache-pied sur des initiatives de clonage !

La réponse est simple : pour faire un jeu, il faut des développeurs, Bethesda Game Studios n'a pas de ressources illimitées, la plupart des équipes sont déjà occupées sur The Elder Scrolls VI, l'extension Shattered Space de Starfield et sans doute d'autres titres, Fallout 5 n'est clairement pas la priorité du studio pour le moment.

