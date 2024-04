Fallout 4 : la mise à jour next-gen enfin datée avec du contenu inédit, les joueurs PC ne seront pas mis de côté

Avec Bethesda, il ne faut pas forcément être pressé avant l'arrivée de mises à jour. En octobre 2022, alors que la nouvelle génération de consoles avait déjà bientôt deux ans, nous apprenions que Fallout 4 allait obtenir une mise à jour dite next-gen à destination des PS5 et Xbox Series X|S. Elle devait alors être disponible en 2023, ce qui ne fut pas le cas et nous avons seulement appris en décembre qu'elle paraîtrait finalement en 2024 sans plus de précision. En cette semaine de sortie de la série d'Amazon, qui est l'occasion de mettre en avant l'abonnement Prime et vice-versa, nous avons enfin une date, qui est proche ! Ce sera donc le jeudi 25 avril que cette mise à jour gratuite, rappelons-le, sera déployée et ajoutera des modes Performance et Qualité permettant de jouer en 60 fps et en 4K avec un écran compatible. Il n'est toutefois nullement précisé par Bethesda si les deux seront possibles à la fois, ne vous emballez pas. Des applications natives seront alors proposées sur ces nouvelles plateformes pour en profiter, tandis que les versions PS4 et Xbox One auront tout de même droit à leur patch améliorant entre autres la stabilité et la connexion, ainsi que divers correctifs de quêtes.

Pour autant, les joueurs PC ne vont pas être mis de côté et recevront eux aussi un patch servant à assurer le support des écrans larges et ultra-larges, en plus de correctifs pour les quêtes et le Creation Kit. Des améliorations de stabilité et une compatibilité accrue avec les mods sont annoncées pour les versions Steam, Microsoft Store et GOG. Et si jamais vous jouez en japonais ou en chinois, sachez que les soucis pour se connecter à Bethesda.net seront résolus. Mieux encore, Fallout 4 va débarquer sur l'Epic Games Store et deviendra officiellement compatible avec le Steam Deck.

Du nouveau contenu gratuit pour le Creation Club a également été présenté, dont un pack sur le thème d'Halloween... Les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient !

Survivants de l'Enclave Survivants de l'Enclave intègre l'Enclave, organisation secrète d'avant-guerre, à l'intrigue de Fallout 4. Accepterez-vous la nouvelle quête «Échos du passé» et saurez-vous empêcher l'Enclave de s'installer dans le Commonwealth pour y propager son idéologie délétère ? En plus d'objets d'atelier et de l'uniforme de colonel de l'Enclave, le contenu suivant du Creation Club (publié précédemment) est inclus : Apparences d'armes de l'Enclave ;

Apparences d'armures de l'Enclave ;

Fusil Tesla ;

Armure assistée Hellfire ;

Armure assistée X-02 ;

Incinérateur lourd.

Pack d'armes improvisées Vous ne vous êtes jamais dit qu'une tirelire ferait une bonne arme, en cas d'urgence ? Ce pack d'armes contient tout un éventail d'objets du quotidien convertis en armes mortelles, dont un lanceur de balles de base-ball, un pistolet à clous et une tirelire cochon.

Pack d'Halloween pour atelier Vestiges d'une funeste fête d'Halloween organisée par la Société technocratique de la Nouvelle-Angleterre, ces 38 décorations inédites font la part belle aux sorcières, chaudrons et autres morts-vivants ! Redécorez pour Halloween, ou conférez une touche horrifique à vos colonies toute l'année !

Si jamais il ne figure pas déjà dans votre bibliothèque, Fallout 4: Game of the Year Edition est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.

