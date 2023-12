Fallout 4 : mauvaise nouvelle pour la mise à jour next-gen

Comme de nombreux jeux qui ont marqué la précédente génération de consoles et qui continuent de séduire des joueurs encore aujourd'hui, Fallout 4 va avoir droit à sa mise à jour next-gen. Une promesse faite par Bethesda en octobre 2022, la mise à jour devait arriver en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais finalement...

La fin de l'année approche, les joueurs s'en doutaient, mais c'est désormais officiel : la mise à jour next-gen de Fallout 4 est repoussée à 2024. Bethesda a confirmé l'information sur les réseaux sociaux en expliquant que les développeurs ont « besoin d’un peu plus de temps » pour concevoir ce patch, qui sera pour rappel gratuit et qui rajoutera un mode Performances, des options de qualité pour la 4K et qui corrigera au passage quelques bugs.

