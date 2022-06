Fallout 5 déjà confirmé par Todd Howard, il arrivera après The Elder Scrolls VI

Le planning de Bethesda Softworks est déjà connu depuis des années : le studio se concentre sur Starfield, puis planchera sur The Elder Scrolls VI, les technologies conçues pour le jeu de rôle dans l'espace seront bien utiles pour le second titre, le développement devrait être un peu plus rapide, espérons-le.

Quoi qu'il en soit, ce The Elder Scrolls VI ne sortira pas avant plusieurs années, mais Bethesda pense déjà à la suite. Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif du studio, enchaîne actuellement les entretiens à propos de Starfield, et il a annoncé à IGN que le prochain titre de Bethesda Softworks sera Fallout 5 :

Oui, The Elder Scrolls VI est en préproduction et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après cela, donc notre liste est assez complète pour un moment. Nous avons également d'autres projets que nous examinons de temps à autre.

Starfield, The Elder Scrolls VI, Fallout 5, voilà un programme qui peut nous emmener jusqu'en 2030... Au moins, les développeurs ne vont pas s'ennuyer ces prochaines années, d'autant que Todd Howard se réserve le droit d'essayer divers concepts en interne. Mais actuellement, tout le monde attend Starfield, qui s'est montré à l'occasion du Xbox & Bethesda Showcase 2022 avec du gameplay au sol et dans l'espace. Du côté de la franchise post-apocalyptique, le développement de Fallout 76 est désormais assuré par Double Eleven, qui s'occupe des prochains contenus additionnels. Pour une expérience RPG solo, vous pouvez retrouver Fallout 4 à 18,99 € sur Gamesplanet.