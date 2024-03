Fallout : Todd Howard a censuré la série Amazon Prime Video, pour la bonne cause ?

Dans un mois, les abonnés d'Amazon Prime pourront découvrir Fallout, une série adaptée de la franchise de Bethesda dans un monde post-apocalyptique. Une série en live action supervisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), mais également par Todd Howard, responsable des jeux Bethesda Game Studios.

Dans un entretien accordé à Den of Geek, Todd Howard, Johnathan Nolan et le showrunner Graham Wagner sont revenus sur la conception de cette série, ce dernier affirme même qu'il pense « avoir fait Fallout 6 », rien que ça. Bon, le dernier opus en date est Fallout 4, il en manque donc un entre les deux, déjà confirmé par Bethesda et vraiment pas prêt de sortir, les deux hommes sont évidemment au courant, Nolan déclare même que « nous savons tout à propos de Fallout 5 ; nous ne dirons rien à personne ».

Chose amusante, Todd Howard est intervenu pendant l'écriture des épisodes afin de modifier quelques idées. Non pas car elles étaient mauvaises ou trop éloignées de la franchise, mais bien car il s'agissait d'éléments déjà prévus pour Fallout 5 ! Il déclare :

Eh bien, il y a quelques moments où j'ai dit « ne faites pas ça, parce que nous allons faire ça dans Fallout 5 ».

Todd Howard et Amazon Studios ont, depuis le début, voulu faire une histoire originale dans l'univers de Fallout, et non une adaptation d'un jeu existant (ou à venir), Jonathan Nolan parle même d'une « version non-interactive » de la franchise, avec un scénario inédit et des personnages encore inconnus des fans.

La série live action Fallout sera diffusée à partir du 11 avril 2024 sur Amazon Prime Video (oui, la date a été avancée tout récemment), vous pouvez vous abonner contre 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.