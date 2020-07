Fallout : une série par les créateurs de Westworld annoncée par Amazon Studios

Sans crier gare, Amazon Studios et Bethesda viennent de publier ce soir un teaser pour annoncer l'existence d'une série basée sur la franchise Fallout de Bethesda. Todd Howard, désormais superviseur de la licence vidéoludique, est également impliqué dans le projet, de quoi rassurer, ou pas, les fans, et il sera accompagné de James Altman (Bethesda Softworks).

Pour le moment, il faut se contenter de ce petit teaser avec la fameuse mention « Please stand by » sur un vieil écran cathodique, que les fans de Fallout connaissent bien. La société de production Killer Films est également liée au projet, elle a déjà produit des films indépendants (I'm Not There, Boys Don't Cry), mais également la mini-série Midred Pierce pour HBO. Un communiqué officiel indique qu'il s'agira d'une série supervisée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, bien connus pour leur travail sur Westworld, également produite par Kilter Films.

Pour rappel, la franchise Fallout est née en 1997 grâce à Black Isle Studios, puis Bethesda a repris le flambeau, tandis qu'Obisidian Entertainment s'était occupé de l'excellent Fallout: New Vegas. La licence nous plonge dans un futur post-apocalyptique où la guerre nucléaire a ravagé la Terre en 2077, mais avec une esthétique très 40's. Les titres suivent des survivants, réfugiés dans des Abris, mais qui doivent sortir à la surface, dans les Terres Dévastées, pour diverses raisons. Il y a donc tout à fait matière à transposer Fallout en film ou en série, et ce sera à découvrir sur Amazon Prime Video, disponible pour 49 € par an pour rappel.