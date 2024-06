Fallout 1 et 2 : Todd Howard donne son avis sur des remakes et des portages, les fans vont être déçus

La franchise Fallout est sur le devant de la scène grâce à la série d'Amazon Prime Video, mais du côté des jeux vidéo, c'est le calme plat. Fallout 4 a près de 10 ans, la mise à jour Next Gen lancée en avril n'aura pas relancé la hype, au contraire de Fallout 76, le jeu multijoueur rencontre un vrai succès et une nouvelle extension a été lancée ce mois-ci.

Certes, un Fallout 5 est en développement, mais Bethesda préfère pour l'instant se focaliser sur Starfield: Shattered Space puis The Elder Scrolls VI, il faudra attendre de longues années avant de découvrir un nouvel opus inédit. Alors, pourquoi ne pas retourner dans le passé ? La licence a gagné en popularité avec Fallout 3, qui optait pour une vue FPS, mais certains fans aimeraient bien redécouvrir Fallout 1 et 2, des C-RPG à l'ancienne. Le sujet est venu sur la table lors d'un long entretien de Todd Howard chez MrMattyPlays, mais le directeur de Bethesda Game Studios balaye vite les espoirs des joueurs :

La priorité principale pour nous est de nous assurer qu'ils sont disponibles et que vous pouvez toujours y jouer. Donc, sur PC, ils sont évidemment là pour que les gens puissent aller jouer et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Au-delà de cela, nous en avons parlé, mais nos priorités sont de faire du travail de développement et faire en sorte que certaines choses fonctionnent. Encore une fois, la priorité est : les gens peuvent-ils les lancer et y jouer ? Nous voulons qu'ils se lancent et fonctionnent bien. Pour le reste, je pourrais discuter du charme des jeux de cette époque. (...) Donc, tant que vous pouvez les télécharger, tant qu'ils se lancent et fonctionnent, j'aimerais que les gens en fassent l'expérience telle qu'elle était.

Pour des remakes de Fallout 1 et 2, c'est mort, mais les jeux de rôle sont uniquement disponibles sur PC, alors pourquoi pas les porter sur consoles ? Là encore, pour Todd Howard, c'est non :

Tout est possible, mais cela va prendre plus de temps en développement. Et vous devez vous demander : est-ce là que nous voulons consacrer notre temps en ce moment ? Ou est-il préférable de jouer tel qu'ils étaient sur PC ? À l’heure actuelle, si vous me demandez, la meilleure façon d’y jouer est sur un PC, avec une souris et un clavier, comme avant.

Fallout 1 et 2 sont et resteront de purs produits des ordinateurs des années 90, dommage pour les joueurs qui n'ont pas de PC sous la main. Mais les C-RPG tournent sur n'importe quelle vieille machine et sont facilement disponibles, vous pouvez retrouver le tout premier Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game à 2,49 € (- 75 %) sur GOG.com, il ne demande qu'un processeur à 1 GHz et 256 Mo de RAM.

