Fallout 4 Next Gen : après l'attente, la déception

En 2022, Bethesda annonçait une mise à jour next-gen pour Fallout 4, son RPG post-apocalyptique sorti à l'origine en 2015. Les joueurs étaient impatients de redécouvrir le titre avec des améliorations graphiques et techniques, mais il aura fallu attendre jusqu'à hier pour enfin avoir cette mise à jour.

Les joueurs PS5 abonnés au PlayStation Plus ont d'abord eu la mauvaise surprise de ne pas avoir droit à cette mise à jour next-gen pour Fallout 4, le jeu de base est pourtant dans leur bibliothèque. Sony et Bethesda ont annoncé que les abonnés au PS+ Extra ou Premium auront le patch next-gen prochainement, mais rien n'est précisé concernant les abonnés au PS+ Essentials, qui avaient obtenu le jeu via la Collection PS+, une offre aujourd'hui disparue. Une complication récurrente sur les consoles de Sony, cela avait été le cas pour Final Fantasy VII Remake.

De toute façon, comme le rapporte Eurogamer, les joueurs qui ont accès à la mise à jour de Fallout 4 sont déjà déçus. Sur PC, c'est une catastrophe pour les utilisateurs de mods, la plupart des créations de la communauté ne sont plus compatibles avec cette version next-gen. C'était inévitable, les créateurs du très attendu mod Fallout: London avaient annoncé un report de la sortie du projet pour éviter ce souci. Par ailleurs, Fallout 4 est désormais jouable sur Steam Deck avec le statut Vérifié, mais cette version se passe de launcher, le petit écran qui s'ouvre au lancement du jeu. Problème, c'est par ce launcher que les joueurs effectuent les réglages graphiques du jeu... Il faut désormais entrer une commande (SteamDeck=0 %command%) pour accéder au launcher, une vraie galère.

Sur Xbox Series X|S, Fallout 4 Next Gen se télécharge facilement, même pour les abonnés au Game Pass. Cependant, Thomas Morgan de Digital Foundry affirme que seul le mode Performances à 60 fps fonctionne, le désactiver pour passer en mode Qualité ne change pas le framerate ni les graphismes.

Après toutes ces années d'attente, les joueurs sont donc déçus, il y a de quoi. Bethesda se tire une balle dans le pied alors que la franchise Fallout est sous les projecteurs grâce à la série d'Amazon Prime Video, les nouveaux joueurs savent désormais pourquoi le studio est réputé pour ses lancements compliqués et ses jeux buggés... Croisons désormais les doigts pour que d'autres patchs viennent corriger tout cela très vite. Vous pouvez retrouver Fallout 4 GOTY à partir de 9,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.