The Elder Scrolls VI « encore en phase de conception », il va falloir être très patient...

L'annonce de The Elder Scrolls VI a eu lieu à l'E3 2018, mais nous ne l'avons pas revu depuis 3 ans. Et d'après Bethesda, il faudra encore attendre plusieurs années avant d'avoir des nouvelles. Sachant que Starfield sortira fin 2022, il se pourrait donc que le jeu de rôle ne ressurgisse pas avant, quand bien même The Elder Scrolls V: Skyrim est paru en 2011...

À l'occasion d'un entretien avec The Telegraph, le directeur de Bethesda Softworks Todd Howard en a remis une couche. Il a d'abord précisé que le moteur Creation Engine 2 de Starfield sera utilisé et amélioré pour The Elder Scrolls VI : les développeurs ont d'ailleurs déjà en tête que cette technologie sert aux deux projets et l'optimisent en sens. En revanche, TESO VI n'est encore que « dans une phase de conception ».

La [nouvelle technologie Starfield], Creation Engine 2, est en quelque sorte conçue pour les deux jeux. C'est comme une nouvelle base technologique. La grande majorité de notre travail de développement est sur Starfield en ce moment, mais tout le monde travaille sur tout, donc les projets s'entrelacent en quelque sorte. Il est bon de savoir que The Elder Scrolls 6 est encore dans une [phase] de conception… mais nous évaluons la technologie : « Est-ce que cela va gérer les choses que nous voulons faire dans ce jeu ? » Chaque jeu aura de nouvelles suites technologiques, donc Elder Scrolls 6 aura quelques ajouts à Creation Engine 2 dont ce jeu aura besoin. »

La suite de Skyrim semble donc encore en pré-production et n'est à priori pas la priorité actuelle de Bethesda Game Studios. Si l'équipe préfère recentrer ses actifs sur Starfield, daté au 22 novembre 2022, cela veut-il dire que la production active ne débutera qu'après, en 2023 ? Et donc que The Elder Scrolls VI ne sortirait pas avant 2024 voire 2025 ? Dans tous les cas, vous avez le temps pour vous procurer une Xbox Series X ou S (disponible à partir de 299,99 € sur Amazon.fr), car le projet devrait logiquement sortir en exclusivité sur ces plateformes... voire d'autres futurs modèles, au rythme où vont les choses.

Lire aussi : Indiana Jones ne ralentira pas Starfield et The Elder Scrolls VI